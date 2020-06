Buongiorno Italija: “Čuvajte se Intera i Kontea”, upozorava Arigo Saki

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Na Dan republike italijanska štampa zagreva motore za veoma intenzivno i uzbudljivo fudbalsko leto. Arigo Saki preko stranica Gazete upozorava Juve i Lacio da ne smeju da potcene Inter, Korijere najavljuje “magične noći” u stilu Mundijala iz 1990, a Tutosport slavodobitno prenosi kako je Dibala raspršio snove Leonarda o stvaranju novog trija “Dibala-Ikardi-Mbape” u PSŽ-u.

Prenosi se i pisanje L'Ekipa da je ponudio Laciju 80.000.000 evra za dvojac Milinković-Marušić kao i da se Inter već pomirio sa idejom da izgubi Lautara Martineza, ali i sa čvrstom željom da angažuje Sandra Tonalija, a možda i Tima Vernera iz Lajpciga. Mario Baloteli je još jednom zaradio naslovne stranice zahvaljujući svom ponašanju i potezima van terena. Korijere svedoči i o neprilikama dvojice predsednika rimskih klubova Klaudija Lotita i Džejmsa Palote. Prvi čovek Lacija preti novinarima da će da ih tuži ako objave priču o tome kako je platio Maura Zaratea, dok je Roma okvalifikovana kao talac Palotinih fiks ideja da u svakom poslu mora da donese zaradu i profit sebi i svojim partnerima.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Gazeta otvara praznično izdanje (danas je Dan republike u Italiji) sa “abecedom” nastavka Serije A. “Od A do Zaniola, od Kjeze do Tonalija u vetrini. Stari dueli i nova pravila. Bjankoneri su još veći favoriti nego što su bili za 'skudeto'. Lautaro će biti motivisan ili rasejan? Pioli je sve slabiji, ali će se boriti da sačuva klupu”, piše list. Na unutrašnjim stranama se podseća da će Fjorentina biti jača za Riberija koji se oporavio od povrede, dok je Lacio izgubio veliku prednost koju je imao u trci za 'skudeto': kalendar. Naime, Nebeskoplavi neće biti jedini tim u trci za titulu prvaka koji će igrati samo jednu utakmicu nedeljno, kao što bi to bio slučaj da se sezona završila u previđenom roku. Kaže se i da je Roma u lovu na Atalantu, a da Bergamaski sanjaju još veći uspeh u Ligi šampiona.

Milanski dnevnik je intervjuisao i Ariga Sakija: ”Juve i Lacio moraju da budu veoma oprezne: raspored utakmica ide naruku Interu”. Bivši trener smatra da, osim kalendara, prednost Nerazura je Antonio Konte koji po pravilu počinje dobro sezone, a nastavak prvenstva će biti praktično novi početak. Ipak, tvrdi Saki, Juve ostaje glavni favorit.

“Sari je već u ritmu Dibaldo, najlepši tandem Serije A”, izveštava Gazeta da trener Juvea u Kontinasi već uveliko radi na uigravanju tandema Ronaldo-Dibala u špicu Stare dame.

“Milan, Rebić i Leao na golegetrskom ispitu čekajući Ibru”, navodi se u tekstu posvećenom Rosonerima da će Portugalac i Hrvat imati zadatak da drže Milan u orbiti timova za izlazak u Evropu, pošto Ibrahimović sigurno neće moći da se vrati na teren pre druge nedelje jula.

“Breša i Baloteli se rastaju na sudu”, konstatuje se da se jednogodišnja avantura Maria Balotelija u gradu u kojem je odrastao završila kao i sve prethonde - neslavno. Štaviše, Baloteli i Breša će na sudu tražiti nadoknadu štete od druge strane.

“Operacija Napoli. Lukaku, senatori i varijabila Eriksen. Tako Inter sprema lansiranje nastavka sezone”, predstavlja Gazeta atmosferu u Apijano Đentileu, odnosno planove Intera da sa osvajanjem Kupa Italije započne završni deo sezone. U tekstu se kaže da Lukaku ostaje stub igre Intera, da je Eriksen u dobroj formi i da će biti kandidat za mesto startera, dok su senatori od Handanovića do Brozovića već u dobroj formi. List kaže i da je Konte motivisan da osvoji trofej koji mu nedostaje u trenerskoj karijeri: Kup Italije. U drugom tekstu se ističe da su se u Milanu pomirili sa činjenicom da će Lautaro Martinez otići u Barselonu, ali i da Inter neće popustiti oko cene. Na drugoj strani se izveštava da Liverpul nije dostavio ponudu za Tima Vernera, a da je centafror Lajpciga svojom izjavom stavio do znanja da su vrata za trasfer u Inter i dalje otvorena.

CORRIERE DELLO SPORT

“Magične noći”, zapaža Korijere da će se više od polovine mečava u Seriji A igrati u terminu od 21.45 što će oživeti sećanja na leto od pre 30 godina kada je cela Italija sanjala titlu prvaka sveta na krilima Skilačija, sve dok Maradona i Kaniđa nisu pretvorili snove u noćnu moru na San Paolu.

“Baloteli na zalasku karijere je i poraz fudbala”, naslov je teksta posvećenog proćerdanom talentu tamnoputog italijanskog fudbalera. U članku se navodi da je razlaz sa Brešom definitivan i da će imati epilog u sudnici, a da je Baloteli propustio možda i poslednju šansu da opravda barem delić nada koje su se u njega polagale u poslednjih 15 godina.

“Vrata otvorena za meč Juve-Lacio”, prenosi Korijere izjavu državne sekretarke za zdravstvo Sandre Zampe koja je podvukla da je potrebno ostaviti mogućnost da se publika vrati na stadione u poslednjim kolima tekućeg prvenstva. Naravno, uz poštovanje mera predostrožnosti i prevencije: maske, udaljenost, redukovan kapacitet stradiona na trećinu ili četvrtinu. Na stav državne sekretarke odmah je reagovao predsednik FS Italije Gravina ističući da je izjava Zampe signal u dobrom smeru.

List prenosi i stav lekara italijanske reprezentacije doktora Kastelačija da je potrebno prepoloviti i vreme karantina u slučaju da neko bude pronađen pozitivan: ”Karantin treba skratiti sa 14 na 7 dana”, smatra Kastelači.

“Lotito napada: tužiću Jene”, prenosi Korijere upozorenje predsednika Lacija novinarima izuzetno popularne televizijske emisije “Jene” koji su istraživali kontroverzne detalje kupovina i modusa plaćanja igračkog kartona Zaratea. Lotito je odbio da učestvuje u emisiji i pruži svoje viđenje događaja, ali je zapretio da će svoja prava i ugled štiti na sudu ako prilog bude emitovan. Iz redakcije Jena i Medijaseta, televizijske kuće koja proizvodi program, je potvrđeno da će večeras prilog ići regularno.

Korijere prenosi pisanje francuskog “Ekipa” da je PSŽ spremio ponudu od 80.000.000 evra za Sergeja Milinkovića i Adama Marušića. U tekstu se dodaje da osim PSŽ-a u trci za Sergeja ostaje i Mančester Junajted koji mora prvo da proda Pogbu pre nego što formuliše ponudu za Milinkovića. Takođe se ističe da će Lacio prodati Milinkovića samo ako on to bude želeo i za cenu koju odredi predsednik Lotito.

“Nova rezanja, Roma je Palotin talac”, daje Korijere odušak navijačima Đalorosih koji oštro kritikuju poteze predsednika kluba i najavljenu prodaju igrača, uključujući i najperspektivnijih ako to ekonomska situacija bude nalagala. U tekstu se kaže da Palota nije hteo da proda Romu Fridkinu jer nije želeo da Roma bude njegov prvi posao u kome je izgubio svoj i novac svojih partnera. Po pisanju Korijerea, italo-američki biznismen je odbio tri ponude Fridkina: u decembru 660 miliona, u februau 610.000.000, a u maju 575.000.000 evra.

TUTTOSPORT

“Dibala: PSŽ? Ne, hvala!”, obavštava torinski dnevnik svoje čitaoce da je Paulo Dibala odbio ponudu francuskog klub da pređe u Pariz. “Leonardo želi da napravi super napad Dibala-Ikardi-Mbape, ali se Paulo zahvalio na ponudi jer želi da ostane u Torinu i postane simbol Stare dame”, precizira list i dodaje da predsednik Andrea Anjeli pravi plan kako da realizuje ambiciju Argentinca na obostrano zadovoljstvo. Međutim, u drugom tekstu na istu temu na unutrašnjim stranama, Tutosport ostavlja otvorena vrata za preokret: ”Ako bi šeici iz Katara ponudili 100 miliona, Juve bi pristao da proda Dibalu?”, pita se dnevnik.

“Milan, Gazidis ne odustaje: Napred sa Ralfom!”, tvrdi list da generalni direktor Rosonere Ivan Gazidis nema nameru da odustane od svoje ideje da dovede nemačkog stručnjaka na kormilo tima. “Gazidis je sve pripremio, ostalo je samo da se sretnu i stisnu ruku jedan drugom Ralf Rangnik i Gordon Singer”, precizira Tutosport. U tekstu se kaže da će Rangnik biti menadžer u stilu Premijer lige, odnosno obavljaće istovremeno funkciju trenera i tehničkog direktora, što će dodatno dovesti u pitanje ostanak Paola Maldinija u klubu.

“Inter, evro veličanstvenih šest”, najavljuje torinski dnenvik da će Interov srednji red u sledećoj sezoni biti sastavljen od Tonalija, Sensija, Barele, Najngolana,Brozovića i Eriksena. Sensi će biti otkupljen od Sasuola, Tonali kupljen od Breše, a Najngolan će se vratiti sa pozajmice Kaljariju. Vesino, Borha Valero i Žoao Mario će biti na transfer listi.

“Napoli za aplauz”, prenose se reči pohvale trenera Rina Gatuza na račun igrača tima iz Napulja. Gatuzo je posebno zadovoljan posvećenošću i marljivošću igrača na treninzima u Kastel Volturnu. Takođe se piše da je stvorena pobednička atmofsera na talasu želje da se pre nastavka prvenstva izbaci Inter u polufinalu Kupa Italije i da se zatim ostavi srce na terenu protiv, najverovantije, Juvea u finalu.

“Gasperini sprema lansiranje Šutala”, izveštava se da je 20-ogodišnji igrač, koji je došao iz Osjeka u januaru, ostavio odličan utisak na sve tokom mini priprema u Zingoniji i da bi on mogao da bude džoker u rukavu Gasperinija u završnici sezone, tim pre što će se igrati, praktično, svaka tri-četiri dana. U članku se kaže da Boško Šutalo može da igra na i poziciji beka, odnosno da pokriva čitav bok, veoma važna karakteristika imajući u vidu stil igra koji forsira trener Boginje.

Piše: Željko Pantelić