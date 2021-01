Krotone je u koštac sa izazovima na najsvetlijoj fudbalskoj pozornici u Italiji ove sezone ušao sa dva Srbina, dvojicom Čarapana iz Kruševca i okoline koji su igrama u 2021. godini potvrdili da će biti važan faktor u borbi za opstanak kluba koji je u prethodnoj sezoni ponovio uspeh iz 2016. godine kad je premijerno izborio mesto u Seriji A.

Srpski tandem Vladimir Golemić i Miloš Vulić, tokom januara je skrenuo pažnju golovima za Krotone, međutim individualni učinak nisu u potpunosti ispratili rezultati, te povratnik u elitu današnji susret sa Đenovom (15.00) dočekuje sa isključivim ciljem - da osvoji bodove.

"Tokom jeseni smo odigrali sedam utakmica na svom terenu protiv vodećih ekipa, uprkos tome, otkinuli smo bodove Juventusu, ali za nešto više važno će biti da pružimo dobre igre protiv glavnih konkurenata. To su utakmice u kojima imamo imperativ pobede ukoliko želimo da ostanemo u elitnom društvu. Ekipa je nova, ostalo je desetak igrača i prolazimo kroz proces uigravanja. Sve ide bolje. Pobeda nad Beneventom nam je donela značajne bodove i samopouzdanje. Uhvatili smo priključak, živi smo i imamo veliki motiv da dokažemo da smo zaslužno u Seriji A. Neće biti lako, ali nam sada raspored ide na ruku. Svi glavni konkurenti nam dolaze kući i sve je u našim rukama. Ako smo pravi pokazaćemo to i ne sumnjam da ćemo i naredne godine biti u elitnom društvu", počeo je razgovor za Mozzart Sport Vladimir Golemić.

Na reči defanzivca rodom iz Trstenika, nadovezao se njegov zemljak i saigrač od aktuelne sezone Miloš Vulić.

"Imali smo tu nesreću da su nam uglavnom dolazile ekipe iz vrha, ali sad nam se okreće krug i gosti će nam biti timovi iz donje polovine tabele, rivali protiv kojih treba da tražimo naše šanse za opstanak. Prva u nizu je utakmica sa Đenovom koja sigurno neće biti laka, u prvom kolu smo izgubili od njih (4:1). Spremamo se maksimalno i to nam je jedna od najbitnijih utakmica u sezoni. Upravo ona bi mogla da preokrene tok trke u našu korist", rekao je Kruševljanin.

Pogoci Golemića protiv Intera i Rome, kao i gol Vulića u susretu sa Beneventom, uticali su da Srbi privuku medijsku pažnju kako na Apeninskom poluostrvu tako i u domovini, međutim štoper ističe da bi znatno veću satisfakciju od lopti u mreži predstavljali bodovi.

"Početak godine je bio kao iz snoava, postići golove protiv Intera i Rome su ostvarenje sna. Posebno privi pogodak, na San Siru, za mene je velika stavar. Mnogo mi znače, međutim, s obzirom na to da nisu doneli bodove, zadovoljstvo nije upotpunjeno. Prvi sam igrač u klupskoj istoriji koji je postigao gol protiv Rome što je takođe čast i privilegija na ličnom nivou, ali sve bih to rado zamenio za po bod u te dve utakmice. Bitan je kontinuitet. Mi konstantno pružamo dobre igre, ali ne uspevamo da napravimo niz rezultata što je cena neiskustva, adaptacije igrača. Godina iza nas je bila veoma čudna, virus je utaicao takođe... Smatram da imamo velike šanse, potrebno je samo da krenemo da dobre partije materijalizujemo kroz bodove i ostvarićemo cilj, opstati u ligi".

Miloš Vulić ispred Lautara Martineza, (©Shutterstock)

Golovi nekadašnjeg štopera Mladosti iz Lučana bili su svojevrsna uvertira u trijumf nad Beneventom (4:1) u kojem je doprinos imao i Vulić postigavši prvenac.

"Nagrada za rad i trud je gol. Pogoci se pamte duže nego dobre partije. Prvenac mi je bio veoma dragocen kako bih probio led i dodatno dobio na samopouzdanju, prethodno sam imao šanse, ali nisam uspevao da zatresem mrežu. Postizao sam golove u tom stilu kroz karijeru i nadam se da će sa prvim krenuti da se nižu i naredni. Dobro sam radio, sjajno se osećao i pogodak je jedino što je nedostajalo", kazao je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Napretka.

Upravo pogodak je za fudbalskog arhitektu predstavljao potvrdu da su prvi meseci prilagođavanja prošli na najbolji način.

"Adaptacija na grad i klub je protekla kako treba. Nije lako kad se promeni sredina, posebno prilikom prvog inostranog angažmana. Svaki početak je težak, ali se čovek privikne na sve. Saigrači su me lepo prihvatili od početka i mogu reći da sam se znatno brže privikao u odnosu na većinu. Zaista sam zadovoljan svim do sada, još samo da krenemo da beležimo bolje rezultate".

Vulić je potom istakao značaj Golemićeve uloge u procesu privikavanja na novi klub i okruženje.

"Vladimira nisam znao pre nego što sam došao ovde, ali je on igrom slučaja jedan od najboljih prijatelja mog nekadašnjeg saigrača i dobrog prijatelja Nemanje Milunovića sa kojim sam bio cimer u Crvenoj zvezdi. Kad se pojavila priča za Krotone on me je povezao sa Vladimirom i potom smo se mi čuli. Tom prilikom pitao sam ga za osnovne informacije vezano za grad i klub. On me je uputio kako šta funkcionipše i od njega sam dobio osnovne informacije. Ptom sam potpisao ugovor, došao u Krotone i stvarno mi je mnogo značilo što imam njega ovde. Od prvog dana se poneo prema meni kao da se znamo godinama. U Italiji mali procenat ljudi priča engleski i iz tog razloga mi je Golemić bio od velikog značaja prilikom adaptacije. Veoma sam mu zahvalan, stekao sam velikog i dobrog prijatelja".

Osvrt fudbalskog kreatora je inicirao i Golemićevo premotavanje filma na početak saradnje i prijateljstva.

"Bilo mi je drago da jedan moj Čarapan dolazi ovde. Obradovao bih se svakom sa naših prostora, ali mi je posebno zadovoljstvo jer je Vulić iz Kruševca. Nije lako, napravio je veliki iskorak. Kultura, način i odnos prema radu je potpuno drugačiji u odnosu na onaj koji imamo u Srbiji i potrebno je vreme da se sve to shvati, upije. Miloš je napravio odličan korak dolaskom u Krotone jer naš trener voli da ekipa igra fudbal što je prilika da tehničkim kvalitetima ispliva i pokaže još više. Ima prostor i priliku da napreduje, sve je do njega i ambicija koje poseduje".

Vladimir Golemić, (©Reuters)





Golemić je tokom prethodne dve i po godine izrastao u jednog od igrača koji čine okosnicu tima. Iskusni defanzivac Kalabriju smatra drugim domom, a naglasio je da je Vulićev dolazak imao pozitivan uticaj na njega.

"Utakmice Krotonea sada su gledanije i privlače više pažnje u Srbiji, posebno otkad je Miloš došao. Ja sam dosta rano otišao iz Srbije i ljudi bliski meni zanju da sam u Krotoneu, ali šira javnost nije bila toliko upućena. Dolaskom Vulića ljudi su primetili i mene, shvatili da dva igrača iz istog kraja, iz jednog dela Srbije, igraju za isti tim u Seriji A. Nadam se da ih činimo ponosnim. Miloš je prošao kroz Zvezdu koja je broj jedan po armiji navijača i njegov put je iz tog razloga medijski propraćeniji. Zahvaljujući tome sam i ja postao interesantan javnosti u Srbiji. Podigao je svest o meni u Kruševcu i Srbiji više nego sam ja ranije. Posle golova koje sam postigao to je već otišlo i na nacionalni nivo, pa su stigle čestitke od mnogih ljudi koje nisam čuo godinama".

Poruke iz rodnog kraja stižu i na adresu novijeg Čarapana u Krotoneu.

"Kruševac nije preveliki grad i uglavnom se svi znaju. Redovno mi stižu poruke sugrađana, bilo je pregršt čestitki posle gola i to mi veoma znači. Ti ljudi su me pratili od početka moje karijere, još kroz Napredak. Ima i ljudi koji nisu znali za mene pre Zvezde, ali su nakon odlaska iz kluba nastavili da me prate i na tome sam im zahvalan. Svakako da sad Krotone prati mnogo više ljudi i drago mi je da sam jedan od razloga za to".

Vezni fudbaler je potom uporedio i rodni kraj sa sredinom u kojoj se treutno nalazi.

"Volim izazove i oni su me doveli u Krotone. Serija A je među najboljim ligama sveta i želim da pokažem koliko vredim. Takav mentalitet generalno krasi Čarapane, ali i Srbe. narod smo koji se ne predaje, srčani smo i gladni pobede i to je plus za nas. Niko ne voli da gubi, ali mi smo specifični, nedaavno je i Siniša Mihajlović govorio ovde o tome - kada u timu imate naše igrače to je veoma dragoceno, gladni su pobede, imaju specifičan mentalitet i to prenose na saigrače. Nadam se da ćemo Vladimir i ja ove reči potvrditi i doneti Krotoneu željeni cilj", istakao je Vulić.

