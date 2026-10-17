Čavrić u 16. sekundi iznudio penal, pa u 5. minutu pretrčao golmana za 2:0 (VIDEO)

Nagasaki prosto nije znao šta ga je snašlo na početku meča. Domaćin tek što je krenuo sa centra, posle nekoliko dodavanja poslao je dugu loptu u protivnički šesnaesterac, a tamo je Čavrić uspeo da pokupi loptu. I ne samo to, driblingom je prevario rivala, koji je ispao previše naivan i nepotrebno ga je srušio. Loptu je na belu tačku namestio brazilski napadač Leo Seara i bio je precizan, za već 12. pogodak ove sezone.

Nedugo zatim, na samom početku petog minuta, Hajašu je poslao loptu Čavriću, a on je uspeo da pretrči golmana Nagasakija i savlada ga za 2:0. To je 32-godišnjem napadaču bio peti gol od početka prvenstva.

Posle toga se rezultat više nije menjao, Kašima je sačuvala stečenu prednost i tako došla do 19. boda. Sada je peta na tabeli sa četiri poena manje od lidera Sanfrećea Hirošime.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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JAPAN 1 – 10. KOLO

Subota

Šimicu – Gamba Osaka 2:2 (2:0)

Čiba – Jokohoma Marinos 0:0

Sanfreće Hirošima – Kjoto 3:0 (0:0)

Tokio Verdi – Tokio 0:4 (0:1)

Serezo Osaka – Kavasaki Frontale 2:4 (1:2)

Kašima Antlers – Nagasaki 2:0 (2:0)

Mito – Urava 0:1 (0:0)

Kašiva Rejsol – Nagoja 1:3 (1:2)

Nedelja

06.55: (2,95) Okajama (3,30) Visel Kobe (2,45)

09.00: (1,88) Mačida (3,50) Avispa Fukuoka (4,30)

***Kvote su podložne promenama