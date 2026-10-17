Čavrić u 16. sekundi iznudio penal, pa u 5. minutu pretrčao golmana za 2:0 (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 17.10.26. | 14:10
Srpski napadač ponovo strelac za Kašimu Antlers, ovog puta u trijumfu nad Nagasakijem u 10. kolu prvenstva Japana
Odavno neki tim nije imao tako furiozan početak utakmice kao Kašima Antlersi ove subote. U 10. kolu prvenstva Japana savladali su Nagasaki sa 2:0 (2:0), a tu prednost su stekli već posle nepunih pet minuta. I to sve zaslugom srpskog fudbalera Aleksandra Čavrića.
Nekadašnji napadač OFK Beograda i Slovana iz Bratislave zaslužan je za oba pogotka. Najpre je iznudio jedanaesterac, već u 16. sekundi, da bi se tamo negde oko 230. sekunde i sam upisao u strelce.
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Nagasaki prosto nije znao šta ga je snašlo na početku meča. Domaćin tek što je krenuo sa centra, posle nekoliko dodavanja poslao je dugu loptu u protivnički šesnaesterac, a tamo je Čavrić uspeo da pokupi loptu. I ne samo to, driblingom je prevario rivala, koji je ispao previše naivan i nepotrebno ga je srušio. Loptu je na belu tačku namestio brazilski napadač Leo Seara i bio je precizan, za već 12. pogodak ove sezone.
Nedugo zatim, na samom početku petog minuta, Hajašu je poslao loptu Čavriću, a on je uspeo da pretrči golmana Nagasakija i savlada ga za 2:0. To je 32-godišnjem napadaču bio peti gol od početka prvenstva.
Posle toga se rezultat više nije menjao, Kašima je sačuvala stečenu prednost i tako došla do 19. boda. Sada je peta na tabeli sa četiri poena manje od lidera Sanfrećea Hirošime.
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JAPAN 1 – 10. KOLO
Subota
Šimicu – Gamba Osaka 2:2 (2:0)
Čiba – Jokohoma Marinos 0:0
Sanfreće Hirošima – Kjoto 3:0 (0:0)
Tokio Verdi – Tokio 0:4 (0:1)
Serezo Osaka – Kavasaki Frontale 2:4 (1:2)
Kašima Antlers – Nagasaki 2:0 (2:0)
Mito – Urava 0:1 (0:0)
Kašiva Rejsol – Nagoja 1:3 (1:2)
Nedelja
06.55: (2,95) Okajama (3,30) Visel Kobe (2,45)
09.00: (1,88) Mačida (3,50) Avispa Fukuoka (4,30)
***Kvote su podložne promenama