Godina na izmaku, donela je brojna iskušenja u fudbalu i sportu generalno usled korona virusa. Pandemija koja je paralisala svet ispraznila je stadion, promenila fudbal, ali nije uspela da zaustavi bubamaru koja je nastavila da se kotrlja uprkos svim preprekama na koje je naišla.

Pred velikim izazovom našli su se klubovi, savezi, ali i UEFA pod čijim okriljem je od početka pandemije odigrano oko 1.200 utakmica, a pred kraj specifične godine Aeksandar Čeferin, predsednik Evropske fudbalske unije, naporavio je rezime.

"Testirao sam se između 30 i 40 puta. Nismo mnogo spavali, morali smo da radimo danonoćno. Razgovarali smo sa vladama i vrhovima država. Više smo peičali o zdravlju nego o fudbalu", rekao je Čeferin za slovenački 24ur.

Prvi čovek UEFA istakao je da se nada da će već tokom drugog dela tekuće sezone doći do stabilizacije. Korak ka povratku u normalu, u slučaju da se ne pogorša zdravsrtvena situacija na Starom kontinentu, je činjenica da se u predstojećoj sezoni neće igrati zavrršni turnir poput onog koji je održan ove godine u Lisabonu već će klubovi ponovo imati privilegiju da igraju na svom terenu.

"Videćemo kako će se odvijati vakcinacija. Pripremamo se da finale Lige šampiona bude odigrano kao ranijih godina, pred punim stadionom. Naravno, pod pretpostavkom da će se situacija sa korona virusom do tad stabilizovati".

Uprkos sve glasnijim podelama po pitanju formata i početku Konferencijske lige zakazanom za narednu sezonu, Čeferin je istakao da promena neće biti do 2024. godine jer su za taj period prodata prava. Slovenac je dodao da bi potom mogolo da dđe do određenih inovacija, ali je isključio opciju formiranja Superlige Evrope.

"Nećemo igrati vikendom kako bismo zadržali vrednost domaćih šampionata, ali se razmatra nešto drugačiji, zanimljiviji sistem koji uključuje sve zemlje. San o učešću u Ligi šampiona biće realan kao i do sada. Superliga je san Florentina Pereza ​​poslednjih 30 godina, iz vremena kada ja još nisam ni bio u fudbalu. Dva glavna kandidata za predsednika Barselone javno su se izjasnila protiv takvog formata, Bajern, Juventus i engleski klubovi su se izjasnili protiv toga. Zatvoreno takmičenje je ideja i želja onih kojima nije stalo do ostatka fudbala. Ljudi koji fudbal gledaju samo od danas do sutra", rekao je Čeferin.