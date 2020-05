Čeferin: Odluka Lige 1 da okonča sezonu je preuranjena

Holanđani su prvi povukli ručnu, za njima i Francuzi, a danas su to učinili i Belgijanci, stavivši zdravlje ispred fudbala i tako okončavši prvenstvo, na ovaj ili onaj način. U zemlji lala šampiona neće biti, dok su u druge dve pomenute zemlje ipak proglašeni. Svi ostali polako najavljuju povratak, počev od Bundeslige koja startuje već sutra.

Zbog toga predsednik Uefe Aleksandar Čeferin smatra da je odluka da se prvenstvo prekine preuranjena, s obzirom da se situacija sa korona virusom u mnogim zemljama stišava.

“Za nas je najbitnije da znamo ko je šampion, ko drugi, treći, četvrti… Moje mišljenje o ranom prekidu takmičenja je da to nije idealno, jer uz izuzetak pojedinih zemalja, mnoge su pokazale da je moguće i da će se u njima igrati. da Ali opet, ako je to odluka vlade, šta klubovi ili lige mogu da urade? Ne mogu ništa. Ponavljam, za mene je ovo bila preuranjena odluka, ali to ne utiče na Uefu“, rekao je Čeferin za beINSports.

Pogotovu se to odnosi na Ligu 1, koja je svakako najzvučnija od tri pomenute, i ujedno ima dva kluba - PSŽ i Lion - u nokaut fazi ovogodišnje Lige šampiona koja tek treba da se završi. Čeferin smatra da im pauza od gotovo četiri meseca od prekida sezone pa do nastavka elitnog evropskog takmičenja nikako neće prijati.

“Imamo dva francuska tima u Ligi šampiona koji neće igrati do avgusta. Ne znam da li je dobro za njih da ne igraju i onda odjednom uđu u jake i bitne mečeve. Ali to nije moja odluka i poštujem je. Nećemo se nositi sa tom situacijom jer je to posao ljudi u Francuskoj. Mi smo poslali jasne smernice koje se tiču kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu Evrope. Čuo sam o nekim, recimo problemima u vezi sa tim, ali ću to da ostavim francuskoj ligi i vlastima u toj zemlji“, poručio je Čeferin.