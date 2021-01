Epidemiološka situacija u Srbiji je bolja nego krajem prošle godine ili tokom jeseni. Ali daleko od idealne, posebno uzimajući u obzir pojavu novog soja virusa korona. Međutim, nada navijača Crvene zvezde u tome da će uživo pratiti predstojeći duel protiv Milana, zakazan za 18. februar, i dalje tinja.

U slučaju povoljnih vesti, crveno-beli će moći da račnaju na podršku blizu 17.000 ljudi, ili trećine kapaciteta najvećeg srpskog stadiona. Srpski šampion se oglasio saopštenjem i svima stavio do znanja da će u slučaju lepih vesti iz Kriznog štaba, prioritet imati samo vlasnici sezonskih karata i članovi kluba.

Dakle, teško da će biti ulaznica u slobodnoj prodaji ukoliko dođe do zelenog svetla.

„Prioritet pri kupovini karata za meč sa Milanom imaće vlasnici sezonskih ulaznica za tekuću sezonu. Posle sezonaca prioritet u kupovini će imati članovi kluba (standard, junior plus, kao i plaćeni junior članovi od 1. 1. 2021.). Broj eventualno raspoloživih mesta zavisiće od raspoloživog kapaciteta stadiona, nakon odluke Kriznog štaba. Pozivamo i podsećamo navijače koji nisu obnovili članarinu da to učine u sledećih nekoliko dana kako bi bili eventualno u mogućnosti da dođu do željene karte za ovaj spektakl. Ovim potezom klub želi da zahvali najvernijim navijačima, koji su uz Zvezdu i u ovim teškim trenucima“, piše u saopštenju Crvene zvezde.