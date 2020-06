Celje ka Evropi melje

Da li je došlo vreme da Slovenija posle deset godina dobije za prvaka nego van dvojca Maribor – Olimpija?

Celje deluje da je spremno za borbu za titulu do poslednjeg daha. A, kada ekipe odigraju lošu utakmicu i upišu trijumf, kao što su to učinili plavo-žuti danas, onda je to znak da su spremni za velika dela.

Slab meč odigralo je Celje. Jeste Rudar oboren sa 2:0, ali samo u odnos u šutevima na gol govori koliko je to nerealna slika s utakmice. Tim iz Velenja je imao 18 udaraca na gol domaćih, naspram osam rivalovih. A, do drugog gola ta razlika je bila još drastičnija – 15:4!

Ako i ne uspe da se izbori za titulu, Celje je na dobrom putu da zaigra u Evropi. Tamo ga nije bilo od 2015. godine.

SLOVENIJA 1 – 26. KOLO

Petak

Aluminij – Mura 1:3 (0:1)

/Pečnik 55 – Maroša 19, Cipot 75, Maruško 83/

Celje – Rudar 2:0 (0:0)

/Kerin 47, Lotrič 84/

Subota

18.00: (4,90) Tabor Sežana (3,70) Olimpija (1,65)

Nedelja

18.00: (1,95) Bravo (3,45) Triglav (3,60)

20.30: (3,50) Domžale (3,35) Maribor (2,00)