Bezidejno i umorno izgledali su fudbaleri Real Madrida u Londonu, a domaćini su umeli to da iskoriste. Slavio je Čelsi 2:0 i plasirao se u svoje treće finale Lige šampiona. Bila je Plavcima dovoljna i minimalna pobeda posle 1:1 u Madridu. Dali su, ipak, dva gola, a mogli bar još pet. Bez šale...

Velike probleme imali su ove sezone u Realu sa povredama igrača i traženjem forme, ali i pored toga uspeli su da stignu do polufinala Lige šampiona i ostanu konkurentni u šampionskoj trci u Primeri, međutim, kako stvari trenutno izgledaju, mogli bi da ostanu bez oba trofeja na kraju sezone. Bez značajnijeg, međunarodnog, već jesu.

Timo Verner u 28. i Mejson Maunt u 85. minutu odveli su Čelsi na Mančester siti, tako da ćemo po treći put gledati englesko finale Lige šampiona. Upravo je londonski tim igrao 2008. protiv Mančester junajteda, zatim su se 2019. za pehar borili Liverpul i Totenhem. Ovaj put rival Čelsiju biće debitant u najvažnijoj utakmici evropskog fudbala. Probaće protiv Sitija da dođu do svog drugog trofeja.

Po prikazanom ove sezone zaslužili su tu čast da se bore za pehar. Samo su jednom poraženi od početka takmičenja, od Porta u revanšu četvrtfinala (0:1, posle 2:0), a protiv najtrofejnijeg evropskog kluba bili su bolji u obe utakmice, posebno u drugoj.

Od početka do kraja večerašnjeg duela Čelsi je dominirao, posebno u drugom poluvremenu kada su se prilike ređale kao na traci. Krenimo, ipak, od golova.

Sjajnu akciju izveli su domaćini na izmaku pola časa igre, Prvo je Kante izbacio dvojicu igrača iz igre, zatim Verner izdržao duel sa Ramosom, pa vratio do Francuza, a on pronašao Kaija Haverca, koji je majstorski "bocnuo" loptu preko Kurtoe. Pogodio je prečku, ali to kao da je predosetio Verner. Mnogo puta osporavan ove sezone, Nemac se našao na pravom mestu i lagano glavom spustio loptu u mrežu. Nije baš jasno o čemu su defanzivci gostiju razmišljali u tom momentu.

I kod drugog gola svoj doprinos dao je Kante. Bio je brži od Naća, pa uhvatio Ramosa na krivoj nozi za dodavanje do Pulišića, koji je potom strpljivo sačekao Maunta da se namesti za pogodak.

Od početka je Čelsi bio življi i konkretniji. Konstantno su pritiskali domaći igrači i gurali loptu napred, delovali mnogo brže od rivala, ali i imali sreću da je Mendi bio dovoljno dug da u 26. i 36. minutu skrene loptu posle Benzeminih udaraca prvo nogom, a onda i glavom. Sačuvao je Senegalac prednost svom timu i ubrizgao dodatnu injekciju samopouzdanja, što se moglo videti po povratku sa odmora. Plavci su za umorne goste delovali poput brzog voza u drugom delu utakmice.

Već u 47. minutu Kai Haverc je po drugi put u meču pogodio prečku, pošto je bio bolji u skoku od Edera Militaa. U 51. je, takođe glavom, zapretio i Tijago Silva, pa onda serija neverovatnih promašaja Čelsijevih fudbalera. Posle Vernerovog dodavanja petom Mejson Maut je iz zicer pozicije šutirao preko gola, na tačno sat vremena igre sami pred Kurtoom u kontranapadu bili su Haverc i Verner, ali je prvi uspeo da pogodi Realovog golmana u stajnu nogu. Bilo je to teže nego da ga matira. Iz slične akcije, u 66. minutu, Kante nije uspeo da duplira prednost svog tima, pošto ga je Valverde blokirao uklizavanjem.

Nije tu bio kraj prilikama za domaćine. Sveži Pulišić, koji je u 68. minutu zamenio Vernera, poslao je sjajnu loptu pred Realov gol u 75. minutu, ali Haverc nije uspeo da je zahvati i skrene u mrežu. Nekoliko minuta kasnije rešio je Pulišić sam da završi akciju, na dodavanje Kantea, ali nije bio precizan.



Uporni reprezentativac Sjedinjenih Američkih Država uspeo je, ipak, da se do kraja upiše u statistiku pomenutom asistencijom za drugi gol, čime je stavljena tačka na ovaj duel.

POLUFINALE LIGE ŠAMPIONA, REVANŠ UTAKMICA

ČELSI - REAL MADRID 2:0 (1:0)

/Verner 28, Maunt 85/

London

Stadion Stamford Bridž

Igrano bez prisustva publike

Sudija: Danijele Orsato (Italija)

Žuti kartoni: Žoržinjo, Kristensen, Maunt (Čelsi), Ramos, Naćo, Kros, Valverde (Real Madrid)

Čelsi (3-1-4-2): Mendi - Kristensen, Tijago Silva, Rudiger - Žoržinjo - Aspilikueta (88. Džejms), Kante, Maunt (88. Zijeh), Čilvel - Haverc (90+4. Žiru), Verner (68. Verner). Trener: Tomas Tuhel.

Real Madrid (4-3-3): Kurtoa - Militao, Ramos, Naćo, Mendi (63. Valverde) - Kros, Modrić, Kazemiro (75. Rodrigo) - Vinisijus (63. Asensio), Benzema, Azar (89. Azar). Trener: Zinedin Zidan.