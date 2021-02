Čelsi je pre četiri godine godine upropastio Atletiku prvu evropsku utakmicu na novom Metropolitano stadionu kada ga je pobedio što je Jorgandžije koštalo ispadanja iz grupne faze Lige šampiona. Do večeras je to bio jedini evropski poraz Čola Simeonea u 11 mečeva protiv engleskih timova. Bio je to i poslednji evropski poraz Atletika kao domaćina u Ligi šampiona. Do večeras…

Čelsi je opet bio koban za Simeonea. I to u 100. utakmici madridskih Jorgandžija u Ligi šampiona.

Atletiko je kao domaćin dočekao Plavce u Bukureštu i poražen je 0:1 u prvom meču osmine finala. Junak zaslužene pobede Čelsija je bio fenomenalni Olivije Žiru koji je postigao još jedan evrogol u bogatoj kolekciji spektakularnih golova koje je dao tokom karijere. Francuz je fantastičnim makazicama u 71. minutu gađao tako da ni svemogući golman kakav je Jan Oblak nije mogao ništa da uradi. I obezbedio Čelsiju veliki kapital pred revanš.

Atletiko je večeras osmu utakmicu zaredom primio gol što mu se nikada nije desilo u trenerskoj eri Čola Simeonea. Nije ni čudo s obzirom na hendikepe…

Simeone nije imao nijednog klasičnog beka na raspolaganju zbog povreda i suspenzija pa su bočne strane odbrane morali da zakrpe štoper Ermoso i vezista Ljorente. Dodajmo da je izostao i komandant odbrane Hose Marija Himenez i jasno je koliko je Čolu bilo teško da sastavi tim po svom ukusu. Ipak, odlučio se za svoju omiljenu formaciju sa “dva i po” napadača u kojoj se Korea pridodavao napadu sa Suarezom i Feliksom.

Na drugoj strani, Čelsiju je nedostajao samo Tijago Silva ali ni to nije bio problem za trenera Tuhela da ostane veran formaciji 3-4-2-1 u kojoj su Hadson Odoi i Markos Alonso igrali ofanzivne bočne igrače, a Verner i Maunt predstavljali podršku za najisturenijeg Žirua. Čelsi je na klupi postavio igrače u vrednosti od oko pola milijarde evra poput Haverca, Čilvela, Pulišića, Kante, Zijeh, Kepa, Zuma, Abraham…

Početak za Čelsi je bio pomalo haotičan. Mejson Maunt je u prvom minutu dobio žuti karton koji ga eliminiše iz revanša dok je golman Mendi u drugom minutu umalo napravio kardinalnu grešku. Atletiko je napao visoko ali je Čelsi posle pet minuta uspeo da nametne ritam i diktira tempo. Dok su Plavci držali loptu i kružili, Atletiko je stvorio najbolju šansu u prvih 45. minuta. Lemar je zakasnio na pas Suareza da pogodi prazan gol.

Imao je Čelsi u prvih 15 minuta loptu preko 70 odsto u svom posedu ali nije imao šanse. Koke i Saul su blindirali prilaze poslednjoj liniji Madriđana. Najbolju priliku za Čelsi je imao Verner ali je njegov snažan šut iskosa lako ukrotio Oblak dok je Luis Suarez u finišu poluvremena propustio solidnu šansu za Atletiko.

Slična slika i u drugom poluvremenu. Čelsi je imao loptu, Atletiko čekao šansu iz kontri. Žoao Feliks je probao spektakularnim makazicama i nije uspeo, a onda mu je majstor evrogolova Olivije Žiru pokazao kako se to radi!

Francuz je su 69. minutu na spektkulaaran način zatresao mrežu. Kao pre tri godine protiv Crvene zvezde na Marakani. Sudija Brih je prvo poništio majstoriju Francuza makazicama zbog ofsajda, ali je konsultacijom VAR tehnologije potvrđeno da je lopta do Žirua došla pošto ju je udario Ermoso i gol je opravdano priznat.

Tuhel je posle vođstva uveo Kantea i Zijeha umesto Kovačića i Žoržinja koji će poput Maunta propustiti revanš zbog kartona. Džejms je zamenio Hadson Odoija, a Simeoneov odgovor je bila trostruka izmena. Međutim, ni ulasci Dembelea, Lodija i Toreire nisu ništa promenili. Atletiko je meč završio bez šuta u okvir gola.