Čelsi opet igra kao veliki klub, Lampard pod hitno da menja odbranu: Žiru i Pulišić overili Vila Park (VIDEO)

Još je osam kola ostalo do kraja Premijer lige, ali sve je izvesnije da u Čelsiju mogu da počnu da razmišljaju o Ligi šampiona i nastavku rekonstrukcije tima gde su kao velike mete već označeni Kai Haverc i Ben Čilvel. Čelsi je posle preokreta slavio na Vila Parku sa 2:1 i uz remi Totenhema i Mančester junajteda uvećao rastojanje na pet bodova, što odgovornima na Stamford Bridžu ostavlja već mir pred završnicu sezone.

Ako je dosad i bilo nekih nejasnoća oko toga gde bi Čelsi morao da usmeri preostale finansijske kapacitete tokom prelaznog roka, onda je Frenk Lampard posle današnje utakmice mogao jasno da vidi da posle akvizicija Hakima Zijeha i Tima Vernera, čime će dodatno ojačati napadačku liniju, po hitnom postupku mora da reši gotovo kompletni defanzivni bedem. Od Kepe Arizabalage, koji je danas imao solidno izdanje - zbog grehova iz prošlosti bliži odlasku, nego ostanku -, pa do u odbrani gde ozbiljno škripi! Ako su Cezar Aspilikueta i Ris Džejms sigurni na levom boku, takvom statusu ne mogu da se nadaju štoperi i levi bekovi Čelsija. Ako Ben Čilvel zaista dođe iz Lestera, ostaje da se reši dvojac u srcu odbrane, pošto Antonio Ridiger i Andreas Kristensen ponovo nisu bili na visini zadatka i direktno je njihovo loše pozicioniranje uticalo da Kortni Haus stigne do prvenca u Premijer ligi, dok je Danac umalo pokvario sigurnu pobedu u završnici kada je loše procenio let lopte i ostavi Hoti mogućnost da poravna rezultat... Srećom po njega, Španac koji je taman ušao na teren bio je neprecizan.

Dok je Čelsijeva odbrana opet bila prilično diskutabilna, što je dovelo do toga da se pred odlazak na odmor svi u gostujućim redovima zalede zbog Hausovog pogotka, napad je opet funkcionisao kako valja. I pre nego što je Aston Vila stigla do pogotka, Čelsi je nabijao veliki pritisak na odbranu, ali je mreža Orjana Nilanda mirovala. Aston Vila je po nepisanom pravilu kaznila Čelsijeve promašaje, ali to nije pomutilo razum gostiju koji su i u drugom poluvremenu nastavili da stežu kaiš oko Vilinog šesnaesterca. Rezultat je morao da dođe. Tako je Čelsi u dvominutnom blickrigu prvo preko Kristijana Pulišića, a zatim i Olivijea Žirua, a sve na inicijativu arhitekte Aspilikuete stigao do preokreta i velika tri boda za Ligu šampiona.

Čelsi ponovo igra kao veliki klub, opet dobija “male“ utakmice i stiže do bodova, što je u prvom delu sezone bio problem – donekle i logično s obzirom na novi sistem, trenera i dosta mladih igrača –, ali sada definitivno može lakše da se diše. Imaće Čelsi još dosta posla kako bi definitivno overio plasman u Ligu šampiona, ali više nije tako daleko ni Lesterovo treće mesto... Aston Vila je ispustila šansu da izađe iz zone ispadanja, pa i dalje ostaje pretposlednja na tabeli.

ENGLESKA 1 - 30. KOLO

Petak

Norič - Sautempton 0:3 (0:0)

/Ings 49, Armstrong 54, Redmond 79/

Totenhem - Mančester junajted 1:1 (1:0)

/Bergvajn 27 - Fernandeš 81 penal/

Subota

Votford – Lester 1:1 (0:0)

/Doson 93 - Čilvel 90/

Brajton - Arsenal 2:1 (0:0)

/Dank 75, Mope 90+5 - Pepe 68/

Vest Hem - Vulverhempton 0:2 (0:0)

/Himenez 73, Neto 84/

Bornmut - Kristal Palas 0:2 (0:2)

/Milivojević 12, Aju 23/

Nedelja

Njukasl – Šefild junajted 3:0 (0:0)

/Sen Maksimen 55, Riči 69, Žoelinton 79/

Aston Vila - Čelsi 1:2 (1:0)

/Haus 43 – Pulišić 60, Žiru 62/

20.00: (5,50) Everton (3,80) Liverpul (1,65)

Ponedeljak

21.00: (1,15) Mančester Siti (8,50) Barnli (15,0)

*** kvote su podložne promenama

