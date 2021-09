Čelsi u velikom problemu sa štoperima: Hteo da plati 100.000.000 za Brazilca, sad će morati i više

Transferima Romelua Lukakua i Saula Njigeza, Čelsi je ionako moćnu ekipu nadogradio skoro do granice savršenstva. Samo još štoper je nedostajao pa da Tomas Tuhel kaže: To je to!

Pokušavali su Plavci da dovedu i štopera ali im na kraju nije prošlo. Celo leto se spekulisalo o transferu Žila Kundea iz Sevilje ali je španski klub odoleo. Na kraju je isplivala istina...

Lokalni mediji iz Sevilje tvrde da je Čelsi dostavio samo jednu zvaničnu ponudu za Kundea i da je to bilo šest dana pred zatvaranje letnje pijace. Sa Stamford Bridža je ponuđeno 50.000.000 evra. Sevilji to nije bilo dovoljno jer igrač ima otkupnu klauzulu od 80.000.000 evra. Čak su bili spremni da spuste cenu na 70.000.000 evra ali Čelsi nije hteo da poveća ponudu.

Mnogi se pitaju kako je Sevilja uspela da odoli ponudi od 50.000.000 evra s obzirom da joj je do sada rekord bio transfer Visama ben Jedera u Monako za 40.000.000 evra. Odgovor je da su Španci očekivali više. Znali su da Čelsi ima novac i da može da ga ponudi.

Sada je na videlo isplivala priča da je Kunde zapravo bio rezervna opcija Plavaca za glavni transfer na kojem su radili u tajnosti. Francuski i španski mediji otkrivaju da je Čelsijeva direktorka Marina Granovskaja pokušavala da kupi Brazilca Markinjosa iz Pari Sen Žermena i da je nudila čak 100.000.000 evra za njegov transfer. On je bio glavna želja trenera Tomasa Tuhela koji je sa njima radio u Parizu. Međutim, tvrdoglavost arapskih vlasnika na čelu francuskog kluba je na kraju ostavila Čelsi bez šansi. PSŽ nije hteo ni da čuje za prodaju Brazilca. Ma koja ponuda da je u pitanju...

IZBOR UREDNIKA

Seviljin direktor Monći je to znao i zato nije želeo da spusti cenu za Kundea. Ako su Plavci već planirali da potroše duplo više novca na štopera, nije želeo da im daje popuste. Nadao se da će u finišu prelaznog roka ući u paničnu jurnjavu za štoperom i da će platiti ono što on traži za Kundea. Očigledno Čelsi nije bio toliko ubeđen u Francuza kao konačno rešenje i da vredi baš tolike pare...

I čini se da ja ta priča završena jer Čelsi sada ima drugačije planove. Meta evropskog šampiona je Matijs de Liht koji u Juventusu od sledećeg leta ima otkupnu klauzulu u vrednosti od 120.000.000 evra. Ako su bili spremni da za Markinjosa plate 100.000.000, nije isključeno da još malo pojačaju ponudu za Holanđanina i da reše pitanje štoperske linije na duže staze...

Trenutno Tuhel od štopera na raspolaganju ima Tijaga Silvu, Antonija Ridigera, Cezara Aspilikuetu, Andreasa Kristensena i mlade Malanga Sara i Trevora Čalobu. Letos su prodali Kurta Zumu i Fikaja Tomorija skoro 65.000.000 evra, a na pozajmicama imaju Amerikanca Meta Mijazgu i mladog Itana Ampadua.

Problem je što Silvi, Ridigeru, Kristensenu i Aspilikueti ističu ugovori na kraju ove sezone! Dakle, četvorici glavnih štopera iz rotacije?! S obzirom da su Sar i Čaloba momci koji još nisu zreli za ozbiljan fudbal, jasno je da je klub sa Stamford Bridža u ozbiljnoj panici.

Ridiger je najveći problem. Mnogi ga smatraju trenutno najboljim štoperom Premijer lige, ali dogovora sa Čelsijem oko novog ugovora još nema. Sa platom od 100.000 funti nedeljno, trenutno nije ni među 10 najplaćenijih igrača u klubu. On smatra da zaslužuje duplo bolji ugovor ali klub je zasad spreman da mu ponudi povišicu na oko 150.000 nedeljno. Igrača želi i Bajern koje je već stupio u kontakt sa njegovim agentom i vidi ga kao idealno pojačanje bez plaćanja obeštećenja. Bavarci bi mogli da mu ponude slične ako ne i bolje uslove...

-------------------

Misliš da poznaješ fudbal bolje od drugih? Mozzart Prognozzer ti pruža šansu da to i dokažeš i osvajaš vredne nagrade svake nedelje! Odigraj odmah potpuno besplatno!

---------------------

A tu je i izazov povratka u Nemačku i igranja u klubu koji čini praktično polovinu nemačke reprezentacije. Pored Bajerna, još neki veliki klubovi poput Reala ili Pari Sen Žermena snimaju situaciju oko Ridigera i spremni su da uđu u trku. Podsetimo da igrač od 1. januara ima pravo da potpiše predugovor sa zainteresovanim klubom i da ode džabe na leto. Zato je Ridigerov ugovor trenutno gorući problem na Stamford Bridžu.

Usput Plavci moraju da rešavaju i situaciju sa Aspilikuetom, Kristensenom i Silvom. Danac je najbliži produžetku ugovora vrednog 120.000 funti nedeljno aktuelnih 78.000 funti sedmično koliko trenutno zarađuje. Ironija je da je Čelsi pre nešto više od pola godine nudio Dancu da ostane ali uz smanjenje plate jer ga tada Tuhel nije video kao sigurnu opciju. Ali sada se sve okrenulo i Čelsi nema mnogo izbora jer Tuhel igra sa trojicom štopera u liniji, a Kristensen je odličan na početku nove sezone.

Što se kapitena Aspilikuete tiče, tu još nema naznaka da li će ugovor biti produžen. Tijago Silva ima 37 godina i bez obzira što igra sjajno, u najboljem slučaju može da očekuje novi ugovor na samo godinu dana. Prilično komplikovana situacija za Čelsi sa štoperima...

Sve ukazuje na to da će Roman Abramovič narednog leta morati da odreši kesu za kupovinu defanzivca svetske klase.