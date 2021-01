U Premijer ligi tek deveto mesto kao posledica samo jedne pobede – i to mršave nad Fulamom - u poslednjih pet kola. Rana eliminacija od Totenhema u Liga kupu. U Ligi šampiona relativno lak prolazak grupe, baš kao i početne dve runde FA kupa protiv niželigaša. I nije samo do rezultata ispod očekivanja, koliko do fudbala koji ne obećava, pa će Čelsi smeniti Frenka Lamparda.

Kako javlja novinar britanskog Telegrafa Met Lou, Plavci su dan posle pobede nad Lutonom u šesnaestini finala FA kupa odlučili za promenu na klupi, zbog serije loših rezultata u Premijer ligi. Igračima je saopšteno da danas ne dolaze na trening, pa se potvrda o prekidu saradnje između kluba sa Stamford Bridža i legendarnog kapitena, a od leta 2019. njihovog šefa struke, očekuje do kraja ponedeljka.

Plavci su minulog leta na pojačanja utrošili oko 250.000.000 evra, u klub su stigli nemački reprezentativci Timo Verner i Kai Haverc, zatim engleski reprezentativac Ben Čilvel, bivši kapiten Pari Sen Žermena Tijago Silva, golman Eduard Mendi, kao i Hakim Zijeh iz Ajaksa i talentovani Malang Sar. Ambicije su bile visoke, čak je Čelsi dobro otvorio sezonu i istakao kandidaturu za titulu, ali je sve ubrzo palo u vodu. Posle serije od 14 mečeva bez poraza krenuo je strmoglavi pad, pa Lampardov tim na poslednjih deset utakmica ima samo četiri trijumfa (dva u FA kupu), remi sa Aston Vilom i pet poraza u ligi.

Brojni mediji javljaju i da je već postignut i dogovor sa Lampardovim naslednikom, Tomas Tuhel će preuzeti klupu Plavaca i staviti paraf na saradnju do leta 2025. godine. Pini Zahavi je iskoristio dobre odnose sa londonskim klubom i upravu Čelsija ubedio da je njegov klijent najbolje rešenje.

Tuhel je bez posla u Parizu ostao 24. decembra, posle dve i po sezone na klupi Pari sen Žermena, sa kojim je osvojio dve titule u Francuskoj i minulog leta igrao finale Lige šampiona. Pre toga je dve sezone predvodio Borusiju Dortmund, sa kojom je osvojio Kup Nemačke 2017. godine, tri dana pre nego što je otpušten zbog nesuglasica sa upravom.

Plavci su ‎bili zainteresovani i za trenera RB Lajpciga Julijana Nagelsmana, ali Bikovi iz Saksonije nisu želeli da se rastanu sa mladim stručnjakom usred sezone, pa dogovor dve strane nije bio moguć. Mediji su sa klupom Čelsija povezivali i Maksa Alegrija, ali bivši trener Juventusa i Milana navodno ima druge planove i nikada nije važio za ozbiljnog kandidata.

Tako je izbor pao na Tuhela, koji bi mogao da izvuče maksimum iz Vernera i Haverca, skupih pojačanja koja su ostavila slab utisak u prvom delu sezone.