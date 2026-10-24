Čelsijev raspad u četiri minuta: Totenhem pokorio Stamford Bridž posle osam godina
Vreme čitanja: 9min | sub. 24.10.26. | 20:30
I nagovestio da je na dobrom putu
Mesec i po dana nikoga nije mogao da dobije u Premijer ligi, a onda je u pet dana upisao dve pobede! I ako se ona prva, protiv autsajdera Koventrija, očekivala, druga već nije, budući da je išao na noge raspucanom Čelsiju. Ali uspeo je da ga ukoči, i to u njegovom domu!
Mnogi su posle užasnog starta sumnjali u rad Roberta De Zerbija, ali bi strpljenje koje mu je ukazao, Totenhemu moglo da se isplati. Zapravo se već isplaćuje, pošto je londonski tim u derbiju osmog kola Premijer lige na Stamford Bridžu, tamo gde nije slavio više od osam godina, lupio drugu recku i nagovestio da je na dobrom putu - 2:0 (0:0).
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Odličan posao je uradio italijanski strateg u pripremi utakmice, u potpunosti umirivši 'podivljalu' Čelsijevu navalu koja tek drugi put od početka sezone nije zatresla mrežu rivala. Da ona bude neprepoznatljiva značajno je uticalo i iznenadno odsustvo Žoaa Pedra, kojeg nije bilo ni u protokolu. A bez najboljeg strelca, otupela je i oštrica trećeg najefikasnijeg tima Premijer lige. Eksperiment Ćabija Alonsa sa Morganom Rodžersom kao najisturenijim igračem i Žeovanijem Kendom na njegovoj poziciji nije upalila, Čelsi je delovao poprilično nemoćno, toliko da su njegovi igrači na kraju pogubili razum.
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Pre svih Kol Palmer iz kojeg je tokom većeg dela utakmice izbijala nervoza koja je na kraju rezultirala isključenjem. Dobila je Čelsijeva 'desetka' dva žuta kartona u kratkom vremenskom intervalu zbog vrlo neopreznih startova i u 80. minutu napustio igru. Moraće Alonso da poradi na disciplini u predstojećem periodu, budućio da je ovo bilo deveto isključenje njegovih fudbalera u Premijer ligi od početka prošle sezone, što je za četiri više od bilo kojeg drugog tima u takmičenju.
Bio je to period potpunog pomračenja domaćeg tima, koji je samo četiri minuta ranije kapitulirao, i to tako što je još jednom sam sebe sabotirao. Skupu školu večeras je platio Majk Penders, koji je prošlog vikenda upisao prvi ligaški start za Čelsi nakon što se Emilijano Martinez povredio. Protiv Totenhema je prvi put startovao na utakmici Premijer lige, ali mu ona neće ostati u lepom sećanju, jer je izrastao u tragičara. Užasno je reagovao na prvoj stativi kod kornera, ubačenu loptu boksovao u svoju mrežu i tako pomogao gradskom rivalu da inicijativu pretvori u vođstvo.
Deset minuta kasnije Totenhem je rivalu zadao fatalan udarac. Toliko osporavani, a ove subote vrlo raspoloženi Matis Tel, sjajno je probio po levoj strani i posle sprinta od pedesetak metara udarcem po zemlji pogodio za 2:0, krunisavši nadahnutu partiju prvim golom u sezoni.
Čelsijev najbolji period utakmice bio je u finišu prvog poluvremena. Tada je pocrveneli Palmer u dva navrata odlagao loptu za sagrače, ali je Antonin Kinski u svega stotinak sekundi razmaka zaustavljao udarce Džordana Hendersona i Morgana Rodžersa. Interesantno, prvo poluvreme je tek drugi put u poslednjih deset godina završio sa manje od 100 kompletiranih pasova. Ukupno na meču ih je imao 215, dva i po puta manje od rivala (545), uz svega 31,5 odsto poseda lopte, što je još samo jedan u nizu podataka koji oslikava Čelsijevu inferiornost u gradskom derbiju, trećem koji je izgubio ove sezone od četiri odigrana. Dobio je samo Fulam...
PREMIJER LIGA – 8. KOLO
Petak
Ipsvič - Notingem Forest 1:1 (1:1)
/Ensiso 41 - Neko Vilijams 13/
Subota
Aston Vila - Mančester Siti 2:1 (1:0)
/Džekson 6, 60 - Haland 52/
Koventri - Fulam 0:1 (0:0)
/Bob 80/
Arsenal - Everton 2:0 (1:0)
/Konsa 7, Gabrijel 68/
Čelsi - Totenhem 0:2 (0:0)
/Penders 77ag, Tel 87/
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