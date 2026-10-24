Čelsijev raspad u četiri minuta: Totenhem pokorio Stamford Bridž posle osam godina

Mesec i po dana nikoga nije mogao da dobije u Premijer ligi, a onda je u pet dana upisao dve pobede! I ako se ona prva, protiv autsajdera Koventrija, očekivala, druga već nije, budući da je išao na noge raspucanom Čelsiju. Ali uspeo je da ga ukoči, i to u njegovom domu!

Mnogi su posle užasnog starta sumnjali u rad Roberta De Zerbija, ali bi strpljenje koje mu je ukazao, Totenhemu moglo da se isplati. Zapravo se već isplaćuje, pošto je londonski tim u derbiju osmog kola Premijer lige na Stamford Bridžu, tamo gde nije slavio više od osam godina, lupio drugu recku i nagovestio da je na dobrom putu - 2:0 (0:0).