Pre samo tri dana istorijski, premijerni trofej FA kupa za Lester, a večeras otrežnjenje, hladan tuš i osveta Čelsija za poraz u velikom finalu najstarijeg fudbalskog takmičenja na svetu. Ako je pozitivno raspoloženje Lisica pre nešto više od sedamdesetak sati bilo u svom ovosezonskom zenitu, Plavci su ga večaras ozbiljno potopili pobedom na Stamford Bridžu - 2:1.

Verovatno ne postoji fudbaler i navijač Lestera kojem se nakon neuspeha u Lononu pred očima nije ukazao scenario iz prošle sezone. Klub sa King Pauer stadiona je u završnici prevenstva iz takmičarske 2019/20 do poslednje dve rinde držao konce u svojim rukama, a onda dozvolio da mu izmakne Lige šampiona. Posldnje kolo je dočekao kao petoplasirani, ali je imao priliku da u direktnom okršaju sa Mančester junajtedom ipak obezbedi evropsku elitu. Nije se desilo. Večeras mu je pobeda garantovala A produkciju Starog kontinenta, ali je poraz doneo ozbiljnu strepnju jer Liverpul sutra ima priliku da se trijumfom nad Barnlijem bodovno izjednači. Poslednje kolo Lisice kod kuće igraju protiv Totenhema, Redsi dočekuju Kristal Palas, a u slučaju identičnog broja bodova odlučuje gol razlika koja je kod Liverpula plus 21, a kod Lestera plus 20. Liverpulu je svakako više odgovarao kiks Čelsija, ali i ovako mu se staza do Lige šampiona poprilično otvorila.

Čelsi je za to vreme napravio veliki korak ka Ligi šampiona, u slučaju da je 29. maja ne osvoji u duelu sa Mančester sitijem. Naravno, ekipa Tomasa Tuhela bi je obezbedila nezavisno od rezultata Liverpula i Lestera, ako u poslednjoj rundi savlada rezultatski nemotivisanu Aston Vilu. U svakom slučaju imaće Čelsi u finalu Lige šampiona vatrenog navijača u vidu Lestera koji bi u slučaju da Plavci podignu ušati pehar mogao do Lige šampiona i kao petoplasirani.

Što se samog meča tiče, Timu Verneru su u prvom delu poništena dva pogodtka pre nego što je Antionio Ridiger na stardtu drugog poluvremena doneo vođstvo domaćinu. Lester u reprezentativcu Nemačke izgleda budi ozbiljnu golgetersku inspiraciju budući da je sa večerašnjim, tri od šest Premijerligaških golova u karijeri postigao upravo protiv ovogodišnjeg osvajača FA kupa.

Sredina drugog dela donela je jedanaesterac za Čelsi, ali tek nakon što je Majk Din konsultovao kolege u VAR sobi. Verner je iznudio peti penal ove sezone, a u gol ga je pretvorio Žoržinjo koji je uz karakterističnu izvedbu bacio Kaspera Šmajhela u suprotnu stranu. Lester je bio u nokdaunu iz kojeg nije uspeo potpuno da se oporavi. Kovačić je maltene poklonio loptu Ndidiju, ovaj asistirao Ihenaću, a Nigerijac zakuvao atmosferu na terenu koja je eksalirala u sudijskoj nadoknadi velikim sukobom koji je ponajviše inicirao Ridiger. Nije bilo crvenih kartona, ali ni gola Lestera u nadoknadi koja je potrajala devet minuta.





PREMIJER LIGA, 37. kolo:

Utorak

Mančester junajted - Fulam 1:1 (1:0)

/Kavani 15 - Brajan 76/

Sautempton - Lids 0:2 (0:2)

/Bamford 73, Roberts 90+5/

Brajton - Mančester Siti 3:2 (0:1)

/Trosar 50, Vebster 72, Brn 76 - Gundogan 2, Foden 48/

Čelsi - Lester 2:1 (0:0)

/Ridiger 47, Žoržinjo 66 - Ihenaćo 76/

Sreda

19.00: (1,98) Everton (3,40) Vulverhempton (3,90)

19.00: (1,80) Njukasl (3,60) Šefild junajted (4,60)

19.00: (1,55) Totenhem (4,20) Aston Bvila (6,00)

20.00: (6,00) Kristal Palas (4,00) Arsenal (1,57)

21.15: (9,50) Barnli (6,00) Liverpul (1,28)

21.15: (5,00) Vest Bromvič Albion (3,90) Vest Hem (1,68)