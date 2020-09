Porazi od Kortrajka, pa od Anderlehta, oba bez postignutog gola. Ali naplatio je Serk Briž sve to protiv Sent Trojdena, tima koji mu poprilično leži ako je suditi po duelima koje su igrali u prethodnoj deceniji. Ekipa Pola Klemona nije stala posle poništenog gola iz devetog minuta. Naprotiv, jače je pritisnula papučicu za gas i rešila pitanje pobednika do 31. minuta – 3:0.

U ranoj fazi utakmice Ike Ugbou je opravdano poništen pogodak. Jasno se videlo igranje rukom pozajmljenog fudbalera Čelsija. Sredinom prvog poluvremena proradila je balkanska veza. Bugarin Velkovski je poslao loptu na kapicu šesnaesterca. U prvi mah nije delovalo da je to lopta za udarac iz prve, ali ispostavila se idealnom za takav scenraio. Pogodio je Dino Hotić.

A onda se ponovo Čelsijeva fudbalska škola našla u centru pažnje. Tačnije njen nekadašnji polaznik. Ugbou je prvo iznudio, a potom i realizovao jedanaesterac posle kojeg su se Kanarincima paralisala krila.

Ostali su na jednom udarcu u okvir do kraja utakmice i morali da se pomire sa sedmim porazom od Serkla u prethodnih 11 utakmica. Taj poraz je ubedljivijim učinio Brazilac Vitinjo u prvom mintu sudijske nadoknade.





BELGIJA 1 - 6. KOLO

Petak

Šarlroa - Beršot 3:1 (1:0)

/Rezai 29, 87pen, Golizade 55 - Suzuki 90+1/





Subota

Ostende – Leven 3:1 (1:0)

/Sakala 26, 50, Gej 60 – Mertens 79/





Muskron – Gent 0:1 (0:1)

/Dorš 14/





Beveren – Anderleht 2:4 (0:2)

/Sula 65, Hejmans 89 - Trebel 3, Doku 18, Verharen 55, Nmeka 59p/





Nedelja

Varegem - Briž 0:6 (0:4)

Standard - Kortrajk 2:1 (2:1)

Genk - Mehelen 3:1 (1:1)

Antverpen - Eupen 2:2 (0:1)





Ponedeljak

Serkl Briž - Sent Trojden 3:0 (2:0) /Hotić 25, Ugbo 31, Vitinjo 90+1/