Čelsi je protutnjao fudbalskom pijacom ovog leta. Sve što je hteo, to je i doveo. Plavci su potrošili 223.000.000 evra na kupovine Haverca, Vernera, Zijeha i Čilvela, doveli su besplatno Tijaga Silvu i mladog Malanga Sara, ali ni tu nije kraj.

Čelsijeva jagoda na šlag glamuroznog prelaznog roka će biti dovođenje golmana. Još od prošle sezone je očigledno da Frenk Lampard traži novog golmana jer nije bio zadovoljan Kepom Arizabalogom. Španski golman je imao najgori procenat odbrana u kompletnoj Premijer ligi prošle sezone (samo 54,5 odsto) i čak su i saigrači izgubili poverenje u njega.

Čelsi želi da ga se reši, ali je problem njegova visoka cena i plata od 170.000 funti nedeljno (skoro 10.000.000 evra godišnje) što je nepremostiva prepreka za sve zainteresovane klubove kojih nema mnogo. Među njima su Sevilja i Valensija koji bi doveli Kepu na pozajmicu, ali da Čelsi plaća značajan deo plate. Ipak, čak i ako Kepa ostane, Lampard insistira na dovođenju golmana i ta želja će mu biti ispunujena.

Na početku prelaznog roka su se kao opcije pominjali Jan Oblak iz Atletika, Din Henderson iz Mančester Junajteda, Andre Onana iz Ajaksa, Majk Menjan iz Lila, ali iz raznih razloga su to bile neostvarive ili neubedljive opcije. Izbor novog golmana je prepušten klupskoj legendi i jednom od direktora Petru Čehu. On je na kraju prelomio da dovede Eduara Mendija iz svog bivšeg kluba Rena. Čeh je ubeđen da je Mendi najbolje rešenje, a Lampard i direktorka Granovskaja su se složili i Čelsi je krenuo u misiju dovođenja senegalskog čuvara mreže. Prva ponuda od 15.500.000 evra je glatko odbijena u Renu, ali ostrvski mediji danas javljaju da bi druga od 20.000.000 evra uskoro mogla da bude prihvaćena. Sve bi trebalo da se zna do kraja nedelje.

Iako je Ren na početku istakao cenu od velikih 35.000.000 evra, jasno je i njima da je to previše za golmana od 28 godina bez velikog pedigrea. Mendi je do prošlog leta praktično bio anonimus kada je za 3.500.000 evra prešao iz Remsa u Ren i za nepunu sezonu je skrenuo pažnju na sebe. U prošlom kolu francuskog prvenstva nije branio, a njegovo odsustvo je objašnjeno „ličnim razlozima“ što navodi na zaključak da se uveliko pregovara i da niko ne želi da zbog eventualne povrede ugrozi veliki transfer.

Sa dovođenjem Mendija bi Čelsi kompletirao tim za sledeću sezonu, mada postoje male šanse za još jedan transfer. Ako Ngolo Kante ode u Inter koji ga želi, Frenk Lampard će zatražiti od uprave kluba mladog univerzalca Deklana Rajsa iz Vest Hema koji može da igra kao zadnji vezni ili štoper. Međutim, Rajs neće biti laka meta jer Vest Hem nema nameru da ga prodaje i pokušava da visokom cenom od 60.000.000 evra otera sve zainteresovane kupce.