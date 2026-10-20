Četiri utakmice Kupa Srbije pomerene za novembar
Vreme čitanja: 1min | uto. 20.10.26. | 10:32
Da bi se u oktobru kompletirala tabela Mozzart Bet Superlige
Otvara se krajem oktobra još jedan fudbalski front – Kup Srbije. Kreće najmasovnije takmičenje, u kojem će Crvena zvezda braniti trofej koji je osvajala prethodnih šest godina zaredom.
Mečevi će se uglavnom igrati u ranije određenom terminu 28. oktobra, ali su četiri utakmice pomerene za novembar. Odloženi su mečevi četiri superligaša, zato što će tog datuma, 28. oktobra, igrati svoje zaostale utakmice Mozzart Bet Superlige.
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Kao što je Mozzart Sport ranije najavio, tog dana će se u Kragujevcu sastati Radnički i Železničar u odloženom duelu 2. kola šampionata, kao i u Nišu drugi Radnički i Partizan, u odloženom duelu 4. kola.
Zbog toga će utakmicu Kupa Srbije Budućnost Krušik – Partizan da se igra 4. novembra, dok će 18. novembra igrati Zemun – Radnički Kragujevac, Tekstilac – Železničar i Dubočica – Radnički Niš.
Na teren u Kupu će najpre Mačva – Napredak 27. oktobra, dok će se dan kasnije sastati Jedinstvo Kruševac – Javor, Teleoptik – Mladost Lučani, FAP – Spartak, Vršac – OFK Beograd Mozzart Bet, Grafičar – IMT, Sloven Ruma – Vojvodina, Smederevo – TSC, Voždovac – Novi Pazar, Loznica – Čukarički, Borac Čačak – Radnik i Jedinstvo Ub – Crvena zvezda.