Četiri utakmice Kupa Srbije pomerene za novembar

Otvara se krajem oktobra još jedan fudbalski front – Kup Srbije. Kreće najmasovnije takmičenje, u kojem će Crvena zvezda braniti trofej koji je osvajala prethodnih šest godina zaredom.

Mečevi će se uglavnom igrati u ranije određenom terminu 28. oktobra, ali su četiri utakmice pomerene za novembar. Odloženi su mečevi četiri superligaša, zato što će tog datuma, 28. oktobra, igrati svoje zaostale utakmice Mozzart Bet Superlige.