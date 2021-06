Posle kraćeh predaha, Havijer Ernandez Čičarito ponovo se upisao u strelce, pa je došao do brojke od osam postignutih golova na devet utakmica. Sjajni Meksikanac bio je strelac prvog pogotka u pobedi svog Los Anđeles Galaksija nad Vankuverom (2:1), mada je viđena prava drama u završnici.

Čičarito je bio na pravom mestu u 47. minutu, da kombinaciju Letdžeta i Klještana pretvori u pogodak, posle čega je delovalo da će gosti, uprkos određenim komplikacijama u defanzivi, ipak uspeti da osvoje tri sigurna boda.

Ipak, sve se promenilo u drugom minutu nadoknade, kada je Žanio Bikel izjednačio na 1:1. Vankuevr je tada imao važan bod u džepu, ali su gosti ipak imali dovoljno koncentracije da se ponovo izbore za prednost. Ovoga puta, gol vredan pobede, praktično već u narednom napadu postigao je Efrain Alvarez. Tada je očajno reagovala odbrana Vajtkepsa, čiji su igrači dva puta pokušali da izbace loptu glavom iz svog kaznenog prostora, a onda je na nju naleteo Alvarez i poslao pravi projektil u suprotan ugao sa nekih 14 metara iskosa sa desne strane.

Galaksiju je ovo bila šesta pobeda, kojom je došao do visoke treće pozicije na tabeli, ali je to još uvek prilično daleko od vodećeg Sijetla. Saundersi su uz dosta muke stigli do slavlja protiv Real Solt Lejka (2:1), a igrač odluke bio je Raul Ruidijaz, koji se na taj načinizjednačio sa Čičaritom na vrhu liste strelaca.

Između Sijetla i LA Galaksija još uvek se nalazi Sporting Kanzas Siti, koji je bez problema savladao Kolorado Repidse na svom terenu (3:1), uz dva gola mađarskog napadača Danijela Saloja.