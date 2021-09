On nije najbolji igrač u istoriji Portugalije, on je čovek – država! Klizila je selekcija Fernanda Santoša ka katastrofi i porazu od Irske, koji bi dao vetar u leđa Orlovima u finišu kvalifikacija, čak im nacrtao i put do prvog mesta. Ali moraće Srbija da pravi drugačiju računicu, jer se ove večeri u punom sjaju na jugu Portugalije pojavio Kristijano Ronaldo.

Grickao je nokte selektor Portugalije, tamošnja javnost je verovatno izgubila nadu. Ali je Ronaldo pokazao još jednom da je satkan od unikatnog materijala. Prvo je u 89. minutu idealan centaršut Guedeša sproveo u mrežu za izjednačenje, da bi u petom minutu sudijske nadokande ponovo glavom podigao lestivcu sopstvenih ostvarenja – 2:1 Da stvar bude još fascinantnija, Ronaldo je na večerašnjem meču oborio rekord Ali Delija i sa 111 golova postao najbolji strelac nacionalnih timova svih vremena. Brutalan tip.

A sve je nagoveštavalo da ovo neće biti veče velikog favorita i velikog Kristijana Ronalda.

Već u 12. minutu glavni arbitar meča je posle prekršaja nad Ronaldom dosudio jedanesterac. Bek Iraca O Ši je uspeo da dekoncentriše Ronalda pomeranjem lopte, a novom članu Mančester Junajteda slavu je ukrao golman gostiju Gavin Bazunu. Čuvar mreže Mančester Sitija na pozajmici u Portsmutu je prozreo nameru Ronalda, ukrstio njegov udarac i onemogućio jednom od najboljih fudbalera sveta da postane rekorder po broju golova za nacionalni tim.

Pored penala odličnu šansu imao je Dijego Žota. Njegov udarac završio je na stativi irskog gola.

Irska je na prepoznatljiv način čvrstom odbranom i bunkerom tražila svoju šansu. Umrtvili su domaćina Ostrvljani i potom prvi šut u okvir gola pretvorili u pogodak. Na karakterističan način. Posle kornera na prvoj stativi ostao je sam Egan i pogodio mrežu.

Menjao je tokom drugog poluvremena Fernando Santoš. Ušli su u ranoj fazi nastavka Andre Silva, Žoao Mario, Nuno Mendeš, Mutinjo... Pucali su iz svih oružja Portugalci, stigli do brojke od 24 šuta, ali samo tri su išla u okvir gola. Svaki promašeni udarac jačao je samopouzdanje Iraca. Na njihovu, ali i našu žalost nisu izdržali do kraja.

Protiv svih su mogli, ali ne i protiv Kristijana Ronalda. Kada je pogodio u 89. minutu Irci su i dalje bili prezadovoljni. Pokušali su da izdrže poslednji nalet Portugalije. Pali su u poslednjim sekundama, kada je već istekla predviđena nadoknada od pet minuta. Došao je u situaciju da centrira Žoao Mario, a Ronaldo je skočio do Lisabona i pogodio dalji ugao.

Nije bilo iznenađenja u Luksemburgu. Naš naredni rival će u Beograd doći u dobrom raspoloženju, pošto je opravdao ulogu favorita protiv Azerbejdžana – 2:1. Domaćin je sve rešio u prvih pola sata kada su precizni bili Rodrigez i Pinto – 2:1.

KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO - 4. KOLO

GRUPA A

Sreda

Luksemburg - Azerbejdžan 2:1 (2:0)

/Pinto 5, Rodrigez 28 - Makhmudov 67/

Portugalija - Republika Irska 2:1 (0:1)

/Ronaldo 89 i 90+5, Egan 45/