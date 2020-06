Čovek koji je doktorirao ligu Izraela – 69 utakmica, jedan poraz

Drugu godinu zaredom Makabi iz Tel Aviva je postao šampion Izraela pre poslednjeg kola. U subotu uveče u gradskom derbiju žuto-plavi su razbili gradskog rivala Hapoela sa 3:0 i veliko slavlje je moglo da počne.

Ličnost dana u Svetoj zemlji je danas Vladimir Ivić. Srpski trener koji je u svojoj drugoj sezoni na klupi Makabija doneo klubu drugu titulu prvaka. Pre Ivićevog dolaska, klub iz Tel Aviva je imao tri sušne godine zaredom...

Mediji u Izraelu, inače škrti i teški na komplimentima, skidaju kapu Vladimiru. Priznaju: takva dominacija se ne pamti! Bilo je u Makabiju stranih trenera koji su uzimali sva tri trofeja u sezoni, što Iviću nije uspelo, ali niko, baš niko nije uspeo da tako doktorira, da tako na fragmente rastoči šampionat kao srpski stručnjak, kojem je ovo, čisto da napomenemo, tek treća cela seniorska sezona u karijeri.

I još jedna stvar zbog koje Vlada ima poštovanje u toj zemlji: nijedan stranac pre njega u Makabiju ni posle osvojene titule nije ostajao da radi i drugu sezonu. Svi su odlazili posle prve, da odmah „naplate“ taj uspeh negde drugo.

Makabi Tel Aviv je prošle sezone uzeo krunu sa 31 bodom više od drugoplasiranog. Jedini poraz u sezoni Ivićev tim je doživeo pred sam kraj, kada je titula uveliko bila osvojena i proslavljena. Na 36 mečeva ekipa je primila samo 17 golova.

Ako je neko pomislio da je to učinak kakav se neće skoro videti, novi-stari prvak Izraela je bio još impresivniji u ovoj sezoni, kojoj su ostala tri kola do kraja. Makabi nije izgubio nijedan od 33 prvenstvena meča, a primio je samo osam golova! To što je trka za krunu bila koliko-toliko interesantnija, zaslužan je klub iz Haife, koji je igrao bolje nego lani, ali ne i dovoljno dobro da bi ugrozio lidera.

Dakle, na 69 prvenstvenih utakmica tim Vladimira Ivića je doživeo jedan jedini poraz i primio ukupno 25 golova. Zaista dominacija kakva se retko viđa. Iako je bio vezista plemenitog kova, izuzetno efikasan strelac i asistent, u trenerskom pismu mladog stručnjaka osnovna stavka je da se zacementira igra u odbrani, kroz koju prolaza nema. A, daleko od toga da napad nije efikasan.

U pohvalama na račun nekadašnjeg fudbalera Partizana, koji je svoj trenerski put počeo u mlađim kategorijama PAOK-a, pa onda vodio i prvi tim solunskih crno-belih (osvojio Kup Grčke), Izraelci kažu da ekipu vodi čvrstom rukom. Disciplina je osnovna karakteristika njegovih timova i da ne priznaje nikakve zvezde, da igra onaj koji zasluži, a da su neka „viđenija“ imena u rosteru Makabija često znala da zaglave na klupi.

To je recept koji očigledno pali, pokazuje se da Vladimir i te kako zna šta radi, pošto je u trećoj trenerskoj sezoni u karijeri (preskočio 2017/18) uzeo četvrti trofej: dve titule i Kup u Izraelu i Kup u Grčkoj.

Odbrana krune sa Makabijem bila je, vrlo verovatno, oproštajna pesma srpskog trenera od Tel Aviva. Ivić je klubu najavio odlazak, jer želi da se oproba na višem nivou, u nekoj jačoj ligi Evrope. Pominju se Bundesliga, Holandija, Portugalija... Po svemu što je do sada pokazao, Vlada je spreman.