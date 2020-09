Sigurno svako od nas ima bar jednog druga koji voli da igra fudbal, ali izbegava, kad god je to moguće, da udari loptu glavom. Ništa čudno, ima jedan takav i u taboru osvajača Lige šampiona!

A, što je najkomičnije, Kingsli Koman je upravo udarcem glavom postigao gol u finalu protiv Pari Sen Žermena (1:0) i trasirao put Bajernu do ušatog trofeja.

Da život često piše romane otkrio je i as Bajerna u razgovoru za sajt UEFA, upravo opisujući taj za gol.

„Sve se desilo vrlo brzo, ali sam bio koncentrisan. Lopta je bila na desnom boku, pa sam se ubacio u sredinu. Kod takvih trenutaka ne razmišljate mnogo. Lopta je doletela i ja sam podmetnuo glavu. To nije baš moj omiljeni potez, štaviše, malo se plašim kada treba da udarim loptu glavom, ali srećom, ušla je u gol“, prisetio se Koman.

Da, nije greška u prevodu, niti njegov lapsus, Kingsli se plaši da udari loptu glavom.

„Bojim se. Oduvek. I to se do danas nije promenilo. Možete to da prepoznate i na fotografijama. Zatvorio sam oči kada sam šutirao glavom. Bilo je instinktivno, refleksno. Pokušavam da držim oči otvorene, ali u poslednjem momentu, refleksno, zatvorim ih“.

Što je još komičnije, Koman je udarce glavom, zajedno sa ekipom, vežbao dan pre finala.

„Na treningu smo vežbali centaršuteve i udarce glavom i nisam uspeo da postignem nijedan gol! Toliko se bojim tih udaraca da me saigrači redovno zadirkuju, svako ima da dobaci neku šalu, ali sve je u pozitivnom tonu“.

Na kraju, kao u nekoj holivudskoj limunadi od filma, Koman je glavom doneo Bajernu evropsku titulu.

„Bio je to neverovatan trenutak. Obično ne proslavljam svoje golove, jer mi oni ne bude neku posebnu emociju, više volim asistencije. Ali, kada sam video loptu u golu, pomislio sam „Vau, ovo je sjajno“. Bilo je neverovatno, prelepa osećanja su me preplavila“, ispričao je Kingsli Koman.

Pa, sledeći put kad vidite da mu lopta ide ka glavi, verovatno će promašiti. Ali, nije kada je bilo najvažnije.