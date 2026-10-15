Čovek koji je pre dve godine srušio Lugano: Zvezda će lakše prodati mlade igrače iz Lige konferencije

Podsetimo, u sezoni 2024/2025 je TSC bio 24. u ligaškoj fazi sa sedam bodova, prošao je u baraž za osminu finala, gde je bolja bila poljska Jagjelonija.

“Ta sezona mi je ostala u baš lepom sećanju. Pokazali smo da može da se igra dobar fudbal u Evropi iako možda nemaš budžet koji druge ekipe imaju. Na svakoj utakmici smo pokazali dobru igru, karakter, a to je naposletku i donelo rezultat i prolaz dalje”, rekao je Pantović na početku razgovora za Mozzart Sport.

18.45: (2,50) Lugano (3,40) Crvena zvezda (2,80) - MOZZART RELAX

TSC je tada otvorio sezonu sa dva poraza, od Astane (0:1) i Legije (0:3), da bi zatim u trećem kolu savladao Lugano. Pantović i njegovi saigrači su tada preokrenuli sezonu, kasnije remizirali sa Sankt Galenom (2:2) i savladali jermensku Nou (4:3), što im je donelo potrebne bodove. Zato, utakmicu sa Luganom ofanzivac Železničara dobro pamti.

“Ne može da se zaboravi ta utakmica. To nam je bila prva, istorijska pobeda. Ono čega mogu da se setim u vezi sa Luganom je da su generalno kompaktna, defanzivno dobro organizovana ekipa. Sad sam pogledao, sedam igrača koji su igrali tada protiv nas su i dalje tu. Takođe im je isti trener. Za njih je definitivno neki plus što nisu mnogo menjali ekipu. To uostalom pokazuju rezultati u prvenstvu, gde su prvi. Igraju sa puno energije, imaju dosta dobar defanzivni blok. Mi smo ih u toj utakmici otvorili na vreme sjajnim golom Petra Stanića, posle toga je sve bilo lakše”.

Tog 7. novembra 2024. godine na TSC areni su starteri bili sadašnji kapiten Renato Stefan, Antonios Papadopulos, Danijel dos Santos, Anto Grgić i Martim Markes, dok su sa klupe ušli Janis Kiminjani i Uran Bislimi. Trener je, kao i sada, bio Švajcarac Matija Kroki-Torti.

Razlika u odnosu na tada je što će večeras Crvena zvezda igrati u gostima. Pritom, tada Lugano svakako ne bi mogao da ugosti TSC na svom stadionu. Međutim, u međuvremenu je AIL arena dobila licencu UEFA, tako da će večerašnji meč biti prvi koji će Lugano odigrati u svom domu u ligaškoj fazi nekog takmičenja UEFA.

“Sigurno da je teren bitan faktor. Mi smo igrali kod kuće i verovatno nam je i to pomoglo. Ne poznajem prilike u Švajcarskoj, ne znam kakvi su im navijači i koliko će uticati na utakmicu večeras. Svakako, Luganu će to što igra kod kuće olakšati samu pripremu utakmice”.

Za Pantovića nema dileme – bodovi večeras idu za Beograd. Ipak, poziva na oprez, jer ponekad ekipe od kojih se manje očekuje u ligaškoj fazi umeju da budu opasnije od timova iz Liga petice. Uostalom, i pre dve sezone se TSC daleko više mučio sa Kazahstancima i Jermenima nego sa dva švajcarska tima.

“Zvezda je neuporedivo veći klub od Lugana. Ali, Lugano baš u tome vidi priliku da se pokaže u Evropi. Zvezda nije ciljala Ligu konferencije i sada verovatno postoji doza razočaranja, možda je nesvesno voljni momenat sada na strani Švajcaraca. Mada, kvalitet i sve ostalo bi trebalo da bude na strani Zvezde. Očekujem da će biti dobar meč. Sigurno da takve ekipe mogu da ti naprave veći problem nego recimo Brajton, Frajburg ili Atalanta. Ekipe koje možda neće ući u ligašku fazu sa najboljim timom. Gledaće da rasporede minute i da se sačuvaju za izuzetno zahtevna prvenstva koja igraju”.

U prvi mah je delovalo da je Crvena zvezda imala gotovo idealan žreb. Prema analizi koeficijenata i rezultata u poslednjih nekoliko sezona drugi najidealniji od svih 36 ekipa. Međutim, rezultati na početku sezone pokazuju da ta procena nije bila baš precizna, jer Lugano je lider u Švajcarskoj, Kopenhagen u Danskoj, a Gent u Belgiji. Takođe, Trabzon je na tri boda od vodećeg Galatasaraja u Turskoj, a čak se i Iberija 1999 bori za titulu u Gruziji. I Inter Eskaldes je krenuo dobro u novu sezonu sa 10 bodova iz prva četiri kola, ali svakako su crveno-beli apsolutni favoriti protiv šampiona Andore.

“Deluje, kada pogledamo sa strane, žargonski rečeno da će Zvezda da se prošeta. Međutim, nije baš tako. Kopenhagen je godinama igrao Ligu Evrope i Ligu šampiona, Lugano poslednjih sezona konstantno nastupa u Ligi konferencije... Sigurno da i ti ljudi u tim klubovima nešto rade. Neće biti lako, ali Zvezda je po kvalitetu dobro prošla. Uostalom, teren je jedino merilo”.

Dobre igre u Ligi konferencije su Pantoviću podigle tržišnu vrednost i on je sledećeg leta prešao u Panatinaikos za 1.500.000 evra. Uverio se tako na sopstvenoj koži koliko je bitno kada fudbaleri igraju dobro na međunarodnoj sceni.

“Realno gledano, Liga konferencije me je prodala u Panatinaikos. Evropa kakva god bila, Liga konferencije ili Liga Evrope, da Ligu šampiona ni ne spominjemo, odlična je platforma gde mladi igrači mogu da naprave iskorak u karijeri u vidu transfera. Zvezda se sa novim trenerom očigledno okrenula mladim igračima. Ovaj trenutak je idealan za to da se oni plasiraju. Liga konferencije je dobra podloga za mlade, povoljnija nego Liga Evrope u kojoj je ipak mnogo teže igrati”.

Pored osam utakmica u Ligi konferencije u pomenutoj sezoni, Pantović je odigrao za TSC još četiri meča u Ligi Evrope, a prošle sezone je u tom takmičenju odigrao još osam utakmica i kao igrač Panatinaikosa. Zato, može da uporedi nivoe.