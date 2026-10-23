Crne slutnje za Arsenal se obistinile: Saka osam nedelja van terena

Rekao je Mikel Arteta da povreda Bukaja Sake ne izgleda nimalo naivno. Reprezentativac Engleske je meč protiv Bajerna završio već posle deset minuta i čekali su se detaljniji lekarski pregledi i loše vesti za Arsenal dobile su povredu. Krilni napadač odsustvovaće sa terena sledećih osam nedelja, preneo je BBC sport.

Ovakva situacija ponovo je otvorila pitanje gustine rasporeda i prevelikog broja utakmica koji se igra iz sezone u sezonu. Saka je za Arsenal već odigrao 11 od 12 mečeva u svim takmičenjima, plus tri meča za reprezentaciju Engleske. Povreda jednog od najboljih igrača londonskog kluba ostavila je Mikela Artetu sa samo dva zdrava krila - Eberečijem Ezeom i Nonijem Maduekeom. Od ranije je povređen Hristos Colis.