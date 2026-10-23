Crne slutnje za Arsenal se obistinile: Saka osam nedelja van terena
Vreme čitanja: 2min | pet. 23.10.26. | 16:38
Reprezentativac Engleske preskočiće mečeve sa Realom, Liverpulom, Mančester Sitijem, Totenhemom, Mančester junajtedom i Bornmutom
Rekao je Mikel Arteta da povreda Bukaja Sake ne izgleda nimalo naivno. Reprezentativac Engleske je meč protiv Bajerna završio već posle deset minuta i čekali su se detaljniji lekarski pregledi i loše vesti za Arsenal dobile su povredu. Krilni napadač odsustvovaće sa terena sledećih osam nedelja, preneo je BBC sport.
Ovakva situacija ponovo je otvorila pitanje gustine rasporeda i prevelikog broja utakmica koji se igra iz sezone u sezonu. Saka je za Arsenal već odigrao 11 od 12 mečeva u svim takmičenjima, plus tri meča za reprezentaciju Engleske. Povreda jednog od najboljih igrača londonskog kluba ostavila je Mikela Artetu sa samo dva zdrava krila - Eberečijem Ezeom i Nonijem Maduekeom. Od ranije je povređen Hristos Colis.
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Pauza od skoro dva meseca znači da će Saka propustiti nemali broj mečeva i skoro svi nose epitet derbija. Bukajo će propustiti utakmice protiv Mančester Junajteda, Mančester Sitija, Liverpula, Real Madrida, Totenhema i Bornmuta. Odustvo krilnog napadača moglo bi da znači da će veći prostor dobiti supertalentovani Maks Daumen.
Povreda Sake ne brine samo stručni štab Arsenala nego i navijače koji su sve zabrinutiji zbog činjenice da jedan od najboljih igrača Tobdžija često ima manje ili veće probleme sa povredama. Prethodne sezone je propustio 15 mečeva u svim takmičenjima, sezonu ranije na terenu ga nije bilo zbirno četiri meseca. Činjenica da ga opet neće biti na terenu, ovaj put skoro dva meseca, govori da strahovi navijača nisu uzaludni.