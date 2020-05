Čudan slučaj Dragana Rosića: Ni minut u Segundi, pa preko treće lige do Primere

Prošlog leta je stigao u Almeriju i potpisao ugovor na pet godina, ali kako nije dobio šansu u Segundi otišao je po minute u Seltin B tim u trećoj ligi Španije. Međutim, čudni su putevi gospodnji, pa će tako Dragan Rosić kraj tekuće sezone dočekati u – Primeri!

Naime, posle dobrih igara sa rezervama Selta je povukla bivšeg golmana Mladosti u prvi tim kluba iz Viga. Razlog je prost: rezervni golman Selte Serhio Alvarez se povredio i pauziraće naredna dva meseca. To je naravno izazvalo dalja pomeranja u timu i Rosić je dobio šansu. Naravno, sa mesta trećeg golmana nije lako stići do minuta. Posebno ne kad se klub bori za opstanak, a Selta je prva iznad crte. Ruben Blanko je i dalje izbor broj jedan, njemu će prva rezerva biti Ivan Viljar, a Rosić bi možda mogao da dobije šansu u slučaju novih povreda ili suspenzija. Viljar recimo ove sezon nije dobio ni minut kod trenera Oskara Garsije.

Ako bi se ipak desilo bio bi to vrlo zanimljiv slučaj. Da golman koji nije mogao do minuta u drugoj ligi, preko treće stigne do prve. S druge strane, dešavale su se u fudbalu i čudnije stvari.