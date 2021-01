Nadali su se u Farenseu da je pobeda nad Žil Visenteom u prošlom kolu nagoveštaj boljih dana i bega iz opasne zone, međutim, Porto ih je vratio na staro. Golom Mehdija Taremija u 15. minutu - njegovim desetim ove sezone, a sedmim u prvenstvu - Zmajevi su slavili 1:0 i prišli vodećem Sportingu na samo bod zaostatka. S tim da Lavovi iz Lisabona igraju u utorak protiv Boaviste.

Najveće zasluge za gol ima Vilson Manafa, koji je kao na poljani probio po desnoj strani, bez mnogo poteškoća, i po zemlji poslao loptu u srce šesnaesterca, a tamo iz prve reagovao reprezentativac Irana.

Mnogo bolji bili su gosti u ovoj utakmici, što pokazuje posed lopte 60-40 odsto, kao i odnos u šutevima 18-5, ali samo jedan gol nije dozvoljavao opuštanje, a napetost u timu Marka Grujića, koji je igrao do 84. minuta, kulminirala je po završetku utakmice. Kapiten Pepe je prišao da čestita saigraču Mamaduu Loumu, koji je ušao kao rezerva u petom minutu nadoknade, ali je Senegalac imao nešto da mu zameri. To se nije dopalo bivšem štoperu Real Madrida, poznatom po prgavom karakteru, pa je došlo do međusobnog gurkanja, koje se smirilo tek kada su se umešali sudija i saigrači.

Daniel, Pepe cumprimenta o Loum. O Loum é quem empurra Pepe e diz algo! Como capitão reagiu! Não entendo ainda por cima criticarem o Pepe. Reagiu e bem! Capitão à Porto é isto! pic.twitter.com/qL0JpU9NFA — O Portuense (@portuense_o) January 25, 2021

Narušeni odnosi u timu sigurno nisu nešto što je trenutno potrebno Serhiju Konseisau kada već zbog korone i povreda ne može da računa na poveći broj igrača.

Pored Grujića i drugi bivši fudbaler Crvene zvezde bio je akter ove utakmice. Nikola Stojiljković je do 63. minuta predvodio napad Farensea, međutim, nije uspeo do trećeg gola u sezoni.

PRIMEIRA - 15. KOLO

Nedelja

Maritimo - Pasos Fereira 0:3 (0:1)

/Kosta 29, Luiz 48, Sing 85/

Moreirense - Portimonense 2:2 (2:1)

/Martins 23, Vitoria 35 - Posinjolo 16, Dener 83/

Famalikao - Gimarais 0:1 (0:1)

/Almeida 12/

Ponedeljak

Belensenses - Tondela 2:0 (2:0)

/Kasiera 18, Esžajo 36/

Rio Ave - Santa Klara 1:2 (1:1)

/Mesinjo 22 - Karvaljo 24, Morita 89/

Benfika - Nasional 1:1 (1:0)

/Čikinjo 14 - Rošez 48/

Farense - Porto 0:1 (0:1)

/Taremi 15/

Utorak

20.45: (1,40) Braga (4,50) Žil Visente (8,50)

22.15: (6,25) Boavista (4,00) Sporting (1,55)

