Čudno sokoćalo krenulo da ređa pobede: Marselj počinje da dolazi sebi

Klub sa zapada Francuske je ionako redovna mušterija velikana sa Velodroma. U prethodnih deset godina, dva kluba su igrala 20 mečeva i Anže je slavio samo jednom. Čak i ovakav Marselj, šupljikav i pun mana ih je rutinski dobio. Marselj je odigrao jednu od najboljih utakmica od početka sezone i ubacio je petardu u mrežu domaćina, a mogao je više od toga. Iako je utakmica bolje počela za domaćina.

Do vođstva su došli na krajnje bizaran način. Žofri Kondogbija je u nameri da otkloni opasnost pogodio u glavu Lilijana Raolisou i lopta se otkotrljala u gol. Međutim, kako je vreme prolazilo, tako je Marselj sve više pritiskao rivala i već do poluvremena uspeo da preokrene preko Himada Abdelija (doveli ga upravo iz Anžea prethodne sezone i uglavnom je bio rezerva) i Nuhuma Kamisokoa (jedan od onih iz B tima).

Činjenica da su ovakva dva igrača kreirala preokret dovoljno govori o kvalitetu Marselja. Ipak, glavni igrači su preuzeli štafetu u drugom poluvremenu i Anžeu nije bilo spasa. Amin Gviri i Igor Paišao su pokazali zbog čega imaju najveću tržišnu vrednost u ovom timu Olimpika. Gviri je bio dovoljno priseban da odbitak posle promašenog penala pošalje u mrežu, a Brazilac je pet minuta pre isteka 90. “stavio tačku na i”. Čudno sokoćalo zvano Marselj još uvek škripuće, ali je makar nastavio da se penje na tabeli.

FRANCUSKA 1 – 7. KOLO

Petak

Le Man - Tuluz 0:3 (0:0)

/Rasel Rou 46, Donum 59, Tengstet 87/

Subota

Strazbur - Pari Sen Žermen 1:3 (1:0)

/Rejna 17 - Zabarnji 77, Dembele 84, Due 90+3/

Lil - Brest 1:1 (0:1)

/Žiru pen 64 - Balde 6/

Troa - Lans 1:3 (1:2)

/Nkada 26 - Monfraj ag 13, Eduar 45+2, Agilar 55/

Nedelja

Anže - Olimpik Marselj 2:5 (1:2)

/Raolisoa 14, El Uazani 75 - Abdeli 37, Kamisoko 43, Gviri 60, Harit 83, Paišao 85/

17.15: (2,20) Pariz (3,50) Ren (3,20) MOZZART RELAX

17.15: (2,35) Avr (3,40) Okser (3,00) MOZZART RELAX

17.15: (3,60) Lorijan (3,40) Monako (2,10) MOZZART RELAX

20.45: (1,88) Lion (3,50) Nica (4,20) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama