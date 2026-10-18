Čudno sokoćalo krenulo da ređa pobede: Marselj počinje da dolazi sebi
Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.26. | 17:10
Tim Bruna Ženesijoa ubedljivo slavio protiv Anžea - 5:2
Verovatno ni navijači Marselja teško mogu da se sete kad su imali slabiji tim u ovom veku od ovosezonskog. Velodrom je napustio skoro svako ko je imao šansu za tako nešto. Od prve zvezde Mejsona Grinvuda pa Fakunda Medina, Heronima Ruljija i Kventina Timbera. Doveli su otpadak iz Premijer lige (Hamed Traore), otkupili Timotija Veu i nakrcali tim anonimusima iz B tima.
Trener Bruno Ženesio je na dar dobio čudno sokoćalo od tima. Konstrukcija je nestabilna, čuje se škriputanje, otpadaju šrafovi, nedostaje toliko toga, ali jedan od kvalitativno najsumnjivijih timova nekadašnjeg šampiona Evrope polako dolazi sebi. Za početak, barem su krenuli da nižu pobede u domaćem šampionatu, vezali su drugu, ovog puta protiv Anžea (5:2).
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Klub sa zapada Francuske je ionako redovna mušterija velikana sa Velodroma. U prethodnih deset godina, dva kluba su igrala 20 mečeva i Anže je slavio samo jednom. Čak i ovakav Marselj, šupljikav i pun mana ih je rutinski dobio. Marselj je odigrao jednu od najboljih utakmica od početka sezone i ubacio je petardu u mrežu domaćina, a mogao je više od toga. Iako je utakmica bolje počela za domaćina.
Do vođstva su došli na krajnje bizaran način. Žofri Kondogbija je u nameri da otkloni opasnost pogodio u glavu Lilijana Raolisou i lopta se otkotrljala u gol. Međutim, kako je vreme prolazilo, tako je Marselj sve više pritiskao rivala i već do poluvremena uspeo da preokrene preko Himada Abdelija (doveli ga upravo iz Anžea prethodne sezone i uglavnom je bio rezerva) i Nuhuma Kamisokoa (jedan od onih iz B tima).
Činjenica da su ovakva dva igrača kreirala preokret dovoljno govori o kvalitetu Marselja. Ipak, glavni igrači su preuzeli štafetu u drugom poluvremenu i Anžeu nije bilo spasa. Amin Gviri i Igor Paišao su pokazali zbog čega imaju najveću tržišnu vrednost u ovom timu Olimpika. Gviri je bio dovoljno priseban da odbitak posle promašenog penala pošalje u mrežu, a Brazilac je pet minuta pre isteka 90. “stavio tačku na i”. Čudno sokoćalo zvano Marselj još uvek škripuće, ali je makar nastavio da se penje na tabeli.
FRANCUSKA 1 – 7. KOLO
Petak
Le Man - Tuluz 0:3 (0:0)
/Rasel Rou 46, Donum 59, Tengstet 87/
Subota
Strazbur - Pari Sen Žermen 1:3 (1:0)
/Rejna 17 - Zabarnji 77, Dembele 84, Due 90+3/
Lil - Brest 1:1 (0:1)
/Žiru pen 64 - Balde 6/
Troa - Lans 1:3 (1:2)
/Nkada 26 - Monfraj ag 13, Eduar 45+2, Agilar 55/
Nedelja
Anže - Olimpik Marselj 2:5 (1:2)
/Raolisoa 14, El Uazani 75 - Abdeli 37, Kamisoko 43, Gviri 60, Harit 83, Paišao 85/
17.15: (2,20) Pariz (3,50) Ren (3,20) MOZZART RELAX
17.15: (2,35) Avr (3,40) Okser (3,00) MOZZART RELAX
17.15: (3,60) Lorijan (3,40) Monako (2,10) MOZZART RELAX
20.45: (1,88) Lion (3,50) Nica (4,20) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama