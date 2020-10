Potpuno luda utakmica odigrana je noćas u šampionatu Kostarike između ekipa Munisipal Gresija i Eredijano. Susret je završen nerešenim rezultatom - 2:2, međutim pažnju svetske javnosti izazvalo je to što su gosti uspeli da dođu do remija sa četiri igrača manje?! I to nije sve, uradili su to u sudijskoj nadoknadi vremena.

Sve do 90. minuta Gresija je imala prednost od 2:0, pogocima u 3. i 29. minutu. Gosti su prvo isključenje zaradili u smiraj prvog dela, a poslednje u 80. minutu, s tim da je u međuvremenu pocrveno i jedan od igrača sa klupe. Dakle ukupno pet crvenih za Eredijano!

Prvi korak ka pravom pravcatom čudu napravljen je u 90. minutu, kada su gosti sa penala smanjili na 1:2, a onda je u 90+4 izvesni Suhander Zuniga pogodio za 2:2.

Čudna reakcija golmana domaćeg sastava u toj situaciji pokrenula je spekulacije da se radi o nameštanju...