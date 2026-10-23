Čudo na Marakani: Muslera odbranio tri penala, Estudijantes zabezeknuo Rio i otišao u finale

Estudijantes je posle dva remija bez golova, najpre u La Plati, a zatim i u Rio de Žaneiru, savladao Flamengo penalima sa 3:2 i šesti put u klupskoj istoriji izborio finale Kopa Libertadoresa. Tamo će ga čekati Palmeiras, protivnik sa kojim je još davne 1968. godine vodio bitku za kontinentalnu krunu. I kakva je samo ovo sedmica za argentinski fudbal! Pre samo dve večeri Boka Juniors je eliminisala Vasko da Gamu u polufinalu Kopa Sudamerikane, a sada je Estudijantes usred Rio de Žaneira na kolena bacio još jednog brazilskog velikana. Dva argentinska kluba, dva brazilska razočaranja i dve noći koje će se dugo prepričavati.

A ono što su crveno-beli iz La Plate uradili na Marakani dobija još veću težinu kada se zna u kakvim su okolnostima izborili prolaz. Posle prvih 45 minuta bez pogodaka, Estudijantes je već na početku nastavka ostao sa igračem manje. Baltasar Rodrigez, koji je prvi žuti karton zaradio u 35. minutu zbog nepotrebnog prekršaja nad Žoržinjom, ponovo je neoprezno reagovao u 50. minutu. Samuel Lino je po levoj strani krenuo ka kaznenom prostoru, prethodno driblingom izbacio Erosa Mankusa, a Rodrigez ga je sustigao i oborio. Urugvajski arbitar Gustavo Tehera nije imao dilemu - drugi žuti karton i put u svlačionicu.

Pedeset minuta na Marakani, desetorica Estudijantesa protiv jedanaestorice Flamenga. Teško je zamisliti nezahvalniji zadatak u južnoameričkom fudbalu. Ali Argentinci nisu poklekli. Odolevali su sa igračem manje, čuvali svojih 0:0 i uspeli da utakmicu odvedu u penal-seriju. A tamo ih je čekalo nešto što ni najoptimističniji navijači kluba iz La Plate verovatno nisu mogli da zamisle.

Predstava Fernanda Muslere za sva vremena! Flamengo je prvi šutirao, a Đorđan de Araskaeta bio je precizan za 1:0. Odgovorio je 41-godišnji Hose Ernesto Sosa i poravnao rezultat. Potom je na belu tačku stao Žoržinjo, čovek koji je godinama važio za jednog od najpouzdanijih izvođača jedanaesteraca u evropskom fudbalu. Međutim, Muslera je pročitao njegovu nameru i odbranio udarac!

A onda je Muslera ponovo stupio na scenu. Lukas Paketa, još jedno veliko ime brazilskog fudbala, namestio je loptu na belu tačku. I ponovo ništa! Urugvajski veteran odbranio je i njegov udarac!

Eros Mankuso je potom prevario golmana Agustina Rosija i doneo Estudijantesu prednost od 2:1. Leo Pereira je uspeo da izjednači na 2:2, ali je Tijago Palasios novim preciznim udarcem vratio Argentincima vođstvo (3:2).

Sve je stalo u jedan poslednji pokušaj Flamenga. Bruno Enrike je prišao lopti. Iza njega desetine hiljada navijača, ispred njega Fernando Muslera. Brazilac je imao zadatak da sačuva Flamengo u životu, a Urugvajac priliku da zauvek uđe u legendu Estudijantesa.

Zalet, udarac... Muslera brani! Treći put je Estudijantes u finalu Kopa Libertadoresa.

Usledila je erupcija oduševljenja argentinskih fudbalera, dok je na tribinama Marakane zavladao muk. Muslera je slavio i plesom u stilu Emilijana Dibua Martineza, argentinskog golmana koji je postao sinonim za majstorije u penal-serijama.

Flamengo je imao prednost domaćeg terena, podršku pune Marakane, gotovo celo poluvreme sa igračem više i priliku da nastavi odbranu kontinentalne titule. Nije mu vredelo ništa. Na drugoj strani, Estudijantes je pokazao zbog čega Kopa Libertadores ima posebno mesto u svetu fudbala. Nije postigao nijedan gol u 180 minuta polufinalnog dvomeča, skoro celo drugo poluvreme revanša proveo je sa desetoricom, a ipak će igrati za najvredniji trofej Južne Amerike.

Sada ga čeka Palmeiras i prilika da osvoji petu kontinentalnu krunu, prvu još od 2009. godine. A Fernando Muslera? On je već dobio svoju nagradu. Ne medalju, ne pehar, već nešto što u Južnoj Americi možda vredi i više. Besmrtnost u očima navijača Estudijantesa. Marakana će ovu noć želeti što pre da zaboravi. La Plata je nikada neće zaboraviti.

KOPA LIBERTADORES – POLUFINALE (REVANŠI)

Četvrtak

Palmeiras - Fluminense 0:1 (0:0), penalima: 5:3 - prvi meč: 2:1

/Herkules 82/

Petak

Flamengo - Estudijantes 0:0, penalima 2:3 - prvi meč 0:0