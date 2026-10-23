Čudo na Marakani: Muslera odbranio tri penala, Estudijantes zabezeknuo Rio i otišao u finale
Vreme čitanja: 4min | pet. 23.10.26. | 05:12
Vremešni Urugvajac zaustavio šuteve najboljih igrača Flamenga: Žoržinja, Lukasa Pakete i Bruna Enrikea; Crveno-beli iz La Plate izdržali sa igračem manje skoro celo drugo poluvreme
Marakanaso! Još jedan, za istoriju argentinskog fudbala! Marakana je ponovo zanemela zbog klubova iz zemlje Gaučosa kao i pre dve noći kada je Leandro Paredes u 88. minutu dao gol za pobedu Boke Juniors nad Vasko Da Gamom i prolaz u finale Kopa Sudamerikane. Desetine hiljada Brazilaca na tribinama ostale su u neverici ponovo, a na travnjaku jednog od najslavnijih stadiona sveta, slavili su prolaz u finale Kopa Libertadoresa fudbaleri Estudijantesa.
I to kakvo slavlje! Sa desetoricom su crveno-beli iz La Plate preživeli gotovo čitavo drugo poluvreme protiv Flamenga, izdržali sve nalete aktuelnog šampiona Južne Amerike, a onda u penal-seriji pronašli heroja kakvog će La Plata pamtiti generacijama; 0:0 - penalima 3:2. Fernando Muslera! To je čovek koji je večeras, sa 40 godina na plećima, sam zaustavio tri brazilska pokušaja sa bele tačke i to sve najboljih igrača Flamenga; Žoržinja, Lukasa Pakete i Bruna Enrikea.
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Estudijantes je posle dva remija bez golova, najpre u La Plati, a zatim i u Rio de Žaneiru, savladao Flamengo penalima sa 3:2 i šesti put u klupskoj istoriji izborio finale Kopa Libertadoresa. Tamo će ga čekati Palmeiras, protivnik sa kojim je još davne 1968. godine vodio bitku za kontinentalnu krunu. I kakva je samo ovo sedmica za argentinski fudbal! Pre samo dve večeri Boka Juniors je eliminisala Vasko da Gamu u polufinalu Kopa Sudamerikane, a sada je Estudijantes usred Rio de Žaneira na kolena bacio još jednog brazilskog velikana. Dva argentinska kluba, dva brazilska razočaranja i dve noći koje će se dugo prepričavati.
A ono što su crveno-beli iz La Plate uradili na Marakani dobija još veću težinu kada se zna u kakvim su okolnostima izborili prolaz. Posle prvih 45 minuta bez pogodaka, Estudijantes je već na početku nastavka ostao sa igračem manje. Baltasar Rodrigez, koji je prvi žuti karton zaradio u 35. minutu zbog nepotrebnog prekršaja nad Žoržinjom, ponovo je neoprezno reagovao u 50. minutu. Samuel Lino je po levoj strani krenuo ka kaznenom prostoru, prethodno driblingom izbacio Erosa Mankusa, a Rodrigez ga je sustigao i oborio. Urugvajski arbitar Gustavo Tehera nije imao dilemu - drugi žuti karton i put u svlačionicu.
Pedeset minuta na Marakani, desetorica Estudijantesa protiv jedanaestorice Flamenga. Teško je zamisliti nezahvalniji zadatak u južnoameričkom fudbalu. Ali Argentinci nisu poklekli. Odolevali su sa igračem manje, čuvali svojih 0:0 i uspeli da utakmicu odvedu u penal-seriju. A tamo ih je čekalo nešto što ni najoptimističniji navijači kluba iz La Plate verovatno nisu mogli da zamisle.
Predstava Fernanda Muslere za sva vremena! Flamengo je prvi šutirao, a Đorđan de Araskaeta bio je precizan za 1:0. Odgovorio je 41-godišnji Hose Ernesto Sosa i poravnao rezultat. Potom je na belu tačku stao Žoržinjo, čovek koji je godinama važio za jednog od najpouzdanijih izvođača jedanaesteraca u evropskom fudbalu. Međutim, Muslera je pročitao njegovu nameru i odbranio udarac!
A onda je Muslera ponovo stupio na scenu. Lukas Paketa, još jedno veliko ime brazilskog fudbala, namestio je loptu na belu tačku. I ponovo ništa! Urugvajski veteran odbranio je i njegov udarac!
Eros Mankuso je potom prevario golmana Agustina Rosija i doneo Estudijantesu prednost od 2:1. Leo Pereira je uspeo da izjednači na 2:2, ali je Tijago Palasios novim preciznim udarcem vratio Argentincima vođstvo (3:2).
Sve je stalo u jedan poslednji pokušaj Flamenga. Bruno Enrike je prišao lopti. Iza njega desetine hiljada navijača, ispred njega Fernando Muslera. Brazilac je imao zadatak da sačuva Flamengo u životu, a Urugvajac priliku da zauvek uđe u legendu Estudijantesa.
Zalet, udarac... Muslera brani! Treći put je Estudijantes u finalu Kopa Libertadoresa.
Usledila je erupcija oduševljenja argentinskih fudbalera, dok je na tribinama Marakane zavladao muk. Muslera je slavio i plesom u stilu Emilijana Dibua Martineza, argentinskog golmana koji je postao sinonim za majstorije u penal-serijama.
Flamengo je imao prednost domaćeg terena, podršku pune Marakane, gotovo celo poluvreme sa igračem više i priliku da nastavi odbranu kontinentalne titule. Nije mu vredelo ništa. Na drugoj strani, Estudijantes je pokazao zbog čega Kopa Libertadores ima posebno mesto u svetu fudbala. Nije postigao nijedan gol u 180 minuta polufinalnog dvomeča, skoro celo drugo poluvreme revanša proveo je sa desetoricom, a ipak će igrati za najvredniji trofej Južne Amerike.
Sada ga čeka Palmeiras i prilika da osvoji petu kontinentalnu krunu, prvu još od 2009. godine. A Fernando Muslera? On je već dobio svoju nagradu. Ne medalju, ne pehar, već nešto što u Južnoj Americi možda vredi i više. Besmrtnost u očima navijača Estudijantesa. Marakana će ovu noć želeti što pre da zaboravi. La Plata je nikada neće zaboraviti.
KOPA LIBERTADORES – POLUFINALE (REVANŠI)
Četvrtak
Palmeiras - Fluminense 0:1 (0:0), penalima: 5:3 - prvi meč: 2:1
/Herkules 82/
Petak
Flamengo - Estudijantes 0:0, penalima 2:3 - prvi meč 0:0