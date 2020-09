Krenula je prošla sezona pobedom nad Banantsom i porazom od Molde, završena bez novog izlaska na evropsku scenu. Ali igrao je Čukarički lep fudbal, lansirao nekoliko mladih momaka poput Slobodana Tedića, Veljka Birmančevića, Milutina Vidosavljevića ili Stefana Šapića i to će biti najveći trag koji je Aleksandar Veselinović ostavio na Banovom brdu. Jer iskusni trener, poznat po nesvakidašnjim gospodskim manirima, karijeru nastavlja u Al Dafri u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Na mestu šefa struke Čukaričkog naslediće ga Dušan Đorđević, dosadašnji prvi pomoćnik. Njih dvojica zajedno poslednji put će voditi Brđane na subotnjem gostovanju kod Radničkog u Nišu.

“Izašli smo u susret treneru Veselinoviću, iako smo imali višegodišnji ugovor. Dobio je ponudu iz inostranstva, izrazio je želju da ide i nismo mu pravili problem, niti ćemo to činiti bilo kome ko rešava egzistenciju. Dosadašnjem šefu struke želimo svu sreću, uz zahvalnost na svemu što je uradio za klub u prethodnom periodu. Na njegovo mesto dolazi prvi pomoćnik Dušan Đorđević, dok ostatak stručnog štaba ostaje isti“, rekao je sportski direktor Čukaričkog Nenad Mirosavljević.

Suštinski, velikih promena neće biti, jer će Đorđević samo nastaviti tamo gde je Veselinović stao.

“Na putu koji je jasno definisan u Čukaričkom, a to je napadački fudbal, sa forsiranjem mladih igrača, uz težnju za što boljim rezultatom. Drago mi je da i ja lično mogu da idem u tom smeru. Veliku zahvalnost dugujem dosadašnjem šefu, što me je, da tako kažem, stavio u fudbalski superligaški izlog, gde su ljudi mogli da me vide i prepoznaju. Naravno, hvala i predsedniku Draganu Obradoviću i njegovim najbližim saradnicima, saradnicima u sturčnom štabu, kao i svim zaposlenima u klubu... Imao sam priliku da u prethodnih 15 godina radim u svim uzrasnim kategorijama, od pete pa do Super lige, Čukarički je izazov karijere za mene, kruna rada i ispunjenje snova i želja“.