Čukin heroj Slobodan Tedić: Pamtiću ovaj meč do kraja života

S ivice provalije do polufinala Kupa Srbije. Iznenađujuće s obzirom na godine igrača Čukaričkog. Izgleda je zaista tačna ona stara fudbalska fraza da godine nisu bitne, već da li neko ume ili ne. Pa na Banovom brdu euforične izjave posle pobede od 3:2 nad Radničkim i plasmana među četiri najbolja u najmasovnijem takmičenju Srbije.

“Još jednom se videlo da smo mi luda družina i da ova ekipa ima neverovatnu energiju. Imali smo osam mladih igrača u startnoj postavi i ovo je ozbiljan uspeh za nas. Sjajna utakmica danas. Svaka čast mojim igračima, a želim i da čestitam Radničkom na borbi. Bilo bi veliko bogatstvo kada bi u srpskom fudbalu bilo što više ovakvih mečeva“, zadovoljan je posle meča trener Brđana Aleksandar Veselinović, koji nije želeo previše da hvali apsolutnog junaka utakmice Slobodana Tedića, strelca het-trika.

Njegovog prvog u tek započetoj karijeri.

“Pamtiću ga do kraja života, zaista sam srećan zbog toga. Ali, već razmišljamo o sledećoj utakmici protiv Inđije, nastavljamo našu borbu za plasman u Evropu“, kratak je Tedić uz priznanje da je Čuka, kao i pre nekoliko dana u ligaškom duelu sa Vojvodinom, loše otvorila utakmicu.

Ali zato...

“U nastavku smo dominirali, odlično smo odradili presing, nadoknadili smo agresiju koja nam je nedostajala. Po mom mišljenju, zasluženo smo pobedili i ostvarili plasman u polufinale Kupa Srbije... Đorđe Petrović je odbranio penal, na 2:1 za njih, teško da bismo se vratili da nije bilo tako. Ovo je ipak pobeda čitavog tima, svi su zaslužni, borili smo se, zajedno sa momcima na klupi i trenerima“.

Sam Petrović dodaje...

“Igrali smo do poslednjeg atoma snage. Nismo baš najbolje otvorili meč, ponovile su nam se greške iz Novog Sada. Imali smo kontrolu prvih desetak minuta, ali smo primili golove, pa sve do 40. minuta nismo došli sebi. Penal nas je vratio u meč, a potom smo se u svlačionici dogovorili da izgaramo do poslednjeg minuta. Svi smo ponosni na ovo što smo ostvarili, u polufinalu smo, ali ovo nije kraj“.

I trener Radničkog Radoslav Batak vidi promašeni penal Stefana Mihajlovća iz 55. minuta kao ključni detalj meča.

“Tada smo mogli da stavimo tačku, nismo uspeli i utakmica je dobila potpuno novi tok. Čestitam Čukaričkom, njihovo polufinale je zasluženo, Tedić nam je dao tri gola i nije slučajno što ga je kupio jedan Mančester Siti. Mi smo danas dali naš maksimum. Igrali smo dobro u većem delu meča, imali smo nekoliko situacija da mirno uđemo u završnicu, ali nije bilo sreće. Opet smo igrali da dosta mladih igrača u postavi , imali smo solidne momente danas, ali rezultatski svakako ne mogu da budem zadovoljan. Ispustili smo prednost od 2:1 za desetak minuta i takve stvari ne smeju da nam se dešavaju. Izgubili smo, ostaje nam da sezonu završimo u što boljem svetlu i da dobijemo prestale tri utakmice u ligi, a Čukaričkom želim sreću u polufinalu“.