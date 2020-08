Savo Milošević je gostovanje Partizana Vojvodini završio ranije zbog crvenog kartona. Ušao je u teren posle jednog starta nad Umarom Sadikom, bacio flašicu, a kasnije otišao govoreći “Neću više da ćutim”.

Do kraja utakmice Partizan je predvodio Miloševićev pomoćnik Radovan Ćurčić, a crno-beli su poraženi na kraju sa 3:2. Mogli su crno-beli do sva tri boda, vodili su sa 2:1 sve do 89. minuta, a onda je usledila kataklizma. Dva gola Voše i pobeda novosadskog sastava.

Sve je posle utakmice kratko sumirao Ćurčić u mikrofon Arene Sport.

“Bilo je jako teško sa igračem manje protiv tvrde Vojvodine i to tokom 45 minuta. Primili smo gol sa poludistance, kasnije nismo uspeli da se odbranimo. Ozbiljan psihološki pad, morali smo barem bod da sačuvamo. Teško je igrati dugo sa igračem manje. Bili smo blizu da pobedimo, a izgubili smo na kraju, teško je to psihološki", rekao je Ćurčić posle utakmice.

Sigurno je da Ćurčić neće biti zadovoljan posle ovakvog kraja utakmice, kao ni Milošević. Sa druge strane, velika pobeda za Vojvodinu i Nenada Lalatovića.