Jedan od glavnih pretendenata za najviši plasman - ekipa Hanovera, pa je već u drugom kolu. Posle dobrog starta i trijumfa nad Karlsrueom (2:0) momci Kenana Kočaka poraženi su od Osnabrika - 1:2.

Junak pobede domaćeg sastava je napadač iz Ekvadora Kristijan Santos. On je pogađao u 34. minutu sa penala u 47. minutu. Gosti su imali veći posed lopte, međutim to su materijalizovali tek u sudijskoj nadoknadi. Marvin Dukš smanjio je na 1:2 i to je bilo sve od Hanovera.

U drugom meču danas remi. Grojter Firt vodio je na uvek nezgodnom gostovanju Aueu, međutim domaći sastav došao je do boda pogotkom Florijana Krigera u 23. minutu...

Derbi meč ovog kola biće odigran u ponedeljak u Paderborn, gde povratnik u Cvajtu dočekuje Hamburger.

CVAJTA - 2. KOLO

Petak

Aue - Grojter Firt 1:1 (1:1)

/Kriger 23 - Ernst 6/

Osnabrik - Hanover 2:1 (1:0)

/Santos 34pen, 47 - Dukš 90+2/

18.30: (2,55) Aue (3,30) Grojter (2,75)

18.30: (3,20) Osnabrik (3,40) Hanover (2,25)

Subota

13.00: (2,70) Braunšvajg (3,30) Holštajn Kil (2,60)

13.00: (2,00) Darmštat (3,45) Jan Regenzburg (3,80)

13.00: (1,70) Fortuna Diseldorf (3,70) Vircburger Kikers (5,20)

Nedelja

13.30: (2,50) Karlsrue (3,30) Bohum (2,85)

13.30: (2,25) Nirnberg (3,30) Sandhauzen (3,25)

13.30: (2,75) Sankt Pauli (3,20) Hajdenhajm (2,65)

Ponedeljak

20.30: (2,70) Paderborn (3,30) Hamburger (2,60)

*** kvote su podložne promenama