Prvu priliku da pretekne Hamburger na trećem mestu nemačke Cvajti njegov lokalni rival Holštajn Kil nije iskoristio. U prvom od tri odložena meča što ga čekaju tim sa krajnjeg severa zemlje odigrao je 1:1 u Nirnbergu.

Der klub je bio u podređenom položaju u većem delu susreta, ali uspeo je da dođe do vođstva pogotkom 19-godišnjeg Denisa Borkovskog, pozajmljenog igrača RB Lajpciga. Momak je dobio loptu od Valentinija na 40 metara od gola, krenuo je u solo akciju, rivali su se povlačili pred njim i usledio je veoma precizan udarac sa 15 metara. Igrao se 31. minut.

Holštajn Kil je do boda došao pogotkom doskorašnjeg mladog reprezentativca Nemačke Janija Sere nakon odličnog ubacivanja Van den Berga sa boka. Do kraja je ostalo više od 20 minuta, gosti su napadali i tražili preokret, ali do njega ipak nisu došli.

Nirnberg je ovim bodom definitivno osigurao opstanak. Tri kola pre kraja devetostruki šampion Nemačke ima deset bodova više od prvog tima ispod crte. S druge strane, Kil je na bod od trećeplasiranog HSV-a, međutim ima dve utakmice manje i šansu da pretekne čak i drugoplasirani Grojter Firt.