Cvetković i Anderleht spremni da nanesu poraz Gentu

Cvetković je na meču u Poljskoj bio strelac vodećeg gola, bio mu je to četvrti gol od početka sezone u svim takmičenjima, tako da može da bude zadovoljan. Međutim trener Vitor Bruno kaže da ne može da bude zadovoljan u potpunosti, iako je poslednji meč svakako bio korak unapred.

"Jedina satisfakcija koju sada imamo je da smo konačno osvojili tri boda. Mač nam je bio na vratu. Nije to bila laka utakmica, ali smo mi učinili da tako izgleda. Ne možete da osećate preveliku radost posle ovakve pobede, jer u klubu kao što je Anderleht, pobeđivanje je norma. Kada izgubite, patite. Sada je najvažniji meč sa Gentom, on ima rekao bih ključnu važnost", poručio je trener Anderlehta.

18.30: (2,20) Gent (3,50) Anderleht (3,20)

Portugalac je svestan da ima još mnogo toga što ne funkcioniše u igri. Anderleht je trenutno na petom mestu sa 16 bodova. Nikako ne sme da dozvoli da u slučaju poraza ima celih devet bodova minusa u odnosu na Gent.

Čini se da velike nade ove sezone Vitor Bruno polaže u krilo Martina Vinklera, koji je odigrao poslednjih sedam mečeva od prvog do poslednjeg minuta. U Poljskoj, Vinkler je pokazao da je pravi motor ekipe, u proseku trči 12 kilometara po utakmici.

"Ponekad se zaista umorim. Međutim ako će puno trčanja obezbediti da moj tim pobedi, onda je to zabavno. Mislim da sam najbrži u ovom timu i najbolji u smislu te trkačke statistike. Sigurno jedan od boljih", rekao je Vinkler koji je u Poljskoj bio strelac drugog gola za Belgijance.

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Gent će zaista biti žilav protivnik. Ekipa Rika de Mila je uz Union jedina neporažena u prvenstvu Belgije od početka sezone, ima impresivnih sedam pobeda i remi i zasluženo je na vrhu.

Doduše, u poslednjih nedelju dana, stvari nisu išle tako glatko, Gent je poražen u Kupu na penale od Union Rošfortoaza sa 4:3 (posle 3:3 u regularnom toku meča i produžetaka), da bi potom izgubio i na gostovanju Bragi u Ligi konferencije (2:0).

Time je prekinuta serija bez poraza koja je trajala još od sredine jula, računajući i prijateljske mečeve. Bez obzira na visoku poziciju, trener Rik de Mil upozorava igrače da moraju da nastave u visokom ritmu i da najteži ispiti tek dolaze.

"Uvek sam bio realan po pitanju toga gde se nalazimo. Čak i kada su nas proglasili nepobedivima. Smatram da smo povremeno prevazilazili svoje mogućnosti, ali sada ne smeju da nas ponesu emocije. Moramo ostati u formi i tražiti od sebe najviše standarde", poručio je De Mil.

Problem za Gent je što su počele da se gomilaju povrede, pa će meč propustiti Mohamed Engom, Žosue Vergara i Mišel- Anže Balikviša, dok u timu Anderlehta neće biti Ilaja Kamare i Kilijana Sardele.

BELGIJA, 9. KOLO

Subota

Antverpen - Šarlroa 3:0 (2:0)

/Somers 8, Porozo 27p, Van Helden 47/

Leven - Lomel 2:2 (0:1)

/Mirisola 65, Adai 67 - Apua 35, Van Dujven 90+6/

Vesterlo - Beveren 4:4 (2:1)

/Saito 10, 90+7p, Basete 45+1, 55p - Kabore 33, Lokesa 67, Olatunđi 88, 90+12/

La Luvjer - Varegem 3:0 (1:0)

/Žilo 37, 73, Ruso 84/

Nedelja

13.30: (1,70) Genk (4,10) Standard (4,40)

16.00: (1,32) Klub Briž (5,70) Sint Trojden (7,50)

18.30: (2,20) Gent (3,50) Anderleht (3,20)

19.15: (1,30) Union Sen Žiloaz (5,40) Serkl Briž (9,00)

4.11.

20.30: Kortrajk - Mehelen

*** kvote su podložne promenama