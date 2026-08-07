Cvetković najbrži strelac u istoriji Anderlehta, ali to nije njegov lični rekord
Vreme čitanja: 2min | pet. 07.08.26. | 09:56
Mrežu PAOK-a u četvrtak je mladi napadač zatresao za 16 sekundi, što je gotovo duplo više vremena nego što mu je pre skoro dve godine trebalo protiv Železničara u Mozzart Bet Superligi Srbije
Kreće utakmica. Sudija se sprema da stavi pištaljku u usta, a protivnik se sprema da izvede loptu. Na vama nije samo da zauzmete svoje mesto u početnoj formaciji, jer igrate protiv Mihajla Cvetkovića. Obaveza svakog u timu je da motri na mladog srpskog napadača, jer u tom prvom napadu na utakmici on je posebno opasan. To je lekcija na kojoj su u četvrtak uveče pali fudbaleri PAOK-a.
U prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope Cvetković je golom doneo prednost Anderlehtu već u 16. sekundi. Sjajno se snašao pored nedovoljno koncentrisane odbrane grčkog predstavnika i momentalno utišao Tumbu. Na kraju se ispostavilo da je to bio jedini gol u Solunu, tako da će revanš u Briselu kroz nedelju dana Cvetković i njegovi saigrači otvoriti sa minimalnom prednošću.
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Odmah je krenulo kopanje po istorijskim spisima, da se vidi da li je Anderlehtov napadač oborio neki rekord. Ipak, nije uspeo da ugrozi pogodak Roja Makaja u dresu Bajerna protiv Real Madrida 2007. godine, koji je pao posle 10,12 sekundi i dalje se vodi kao najbrži gol u nekom takmičenju UEFA. Međutim, jeste klupski...
Anderleht nikada nije brže dao gol. Ni u Evropi, a ako je verovati pisanjima belgijskih medija, ni u domaćim takmičenjima! U svojoj drugoj sezoni u ljubičastom dresu Cvetković se na taj način upisao u klupsku istoriju. Moguće je čak da je to bio najbrži pogodak nekog belgijskog kluba – kolege sa portala l‘Avenir nisu našli brži – ali to nije detaljno proverena informacija.
20.45: (1,25) Klub Briž (6,50) Kortrajk (10,0)
Ono što mi svakako znamo je da Cvetković nije oborio lični rekord. Koliko god nestvarno zvučalo da zatresete mrežu posle samo 16 sekundi, mladi Nišlija je znao da bude i brži. U dresu Čukaričkog je dao gol posle devet sekundi.
Bilo je to u novembru 2024. godine, protiv Železničara iz Pančeva u Mozzart Bet Superligi Srbije. Uroš Miladinović je poslao dugu loptu u šesnaesterac rivala, Cvetković je prihvatio loptu levom nogom, a potom uputio neodbranjiv šut desnom. Zvanično, lopta je prošla gol-liniju posle 9,2 sekunde, čime je postavljen rekord Mozzart Bet Superlige.
S obzirom na to kako je Cvetković otvorio novu sezonu (dva gola na tri meča u kvalifikacijama za Ligu Evrope) i Makaj može da se zabrine za svoj rekord... A, ko zna, možda Cvetković jednog dana pomeri i reprezentativnu granicu. Zasad je najbrži pogodak dao Albanac Nedim Bajrami protiv Nemačke, za 23 sekunde.
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