Da li je Flikov Bajern bolji od Hajnkesovog ili Gvardiolinog?

Tripla kruna u režiji Jupa Hajnkesa iz 2012/13 i šampionska generacija Pepa Gvardiole tokom 2013/14 postavili su domaći zadatak, ali Robert Levandovski, Alfonso Dejvis i društvo ove sezone pod palicom Hansija Flika nemaju razloga da se stide. Naprotiv.

Kada je Filip Lam podigao ušati pehar Lige šampiona na Vembliju pre sedam godina, Bajern je bio neprikosnoveni kralj domaćeg i evropskog fudbala. Pep je istog leta 2013. preuzeo kormilo od legendarnog Hajnkesa, a iako mu je kontinentalna kruna skliznula, u rekordnom roku je pokupio lovorike u Bundesligi, posle samo 28. rundi. Možda u ovoj kampanji gigant iz Minhena nije uspeo tako rano da matematički osigura Salataru, ali je baš u 28. kolu nadigrao glavnog konkurenta, na njegovom terenu, i raspršio mu nade da može do titule. Maštali su na Vestfalenu da pobedom priđu na samo korak iza Bajerna, ali Jozua Kimih je bio okrutan, bezosećajan i nemilostiv, pa je šampionska trka praktično tada rešena.

Otkako je u novembru zamenio Nika Kovača, kada je Bajern bio četvrtoplasiran i na četiri boda iza lidera Menhengladbaha, a sve to debakla u 10. kolu od Ajntrahta u Frankfurtu (1:5), Flik je "uzeo klupsku istoriju" i počeo da "prepisuje". Zvanični sajt lige - bundesliga.com - pročešljao je statistiku i "sažvakao" rezultate: 25 pobeda na 28 utakmica u svim takmičenjima. To je najbolji učinak među svim trenerima bavarskog velikana u istoriji. Čak 2,71 osvojenih bodova po utakmici koje Hansijevi puleni "žanju" ove sezone, nadmašuju onih Gvardiolinih 2,6 iz kampanje 2013/14 i za "milimetar" su ispred Hajnkesovih, fenomenalnih, 2,7 u berićetnoj 2012/13, kada je osvojeno tri trofeja.

Ali, ovi brojevi sami po sebi nisu dovoljni da objasne zašto je Bajern, pošto je Hansija privremeno postavio na klupu do kraja sezone, poslednjeg dana aprila potpisao ugovor do 2023. godine sa trenerom iz Hajdelberga.

Kao što je rekao član upravnog odbora Bavaraca Oliver Kan, 'Hansi zna mentalitet kluba', a sam Flik je prepoznao da su se stvari promenile od kada je bio igrač tog kluba krajem osamdesetih godina prošlog veka.

"U moje vreme, kada sam bio igrač, računao se samo uspeh. Pobedite 1:0, nije važno kako", objasnio je 55-godišnjak i nastavio:

"Danas pobeda nije dovoljna. Naravno, na kraju se sve svodi na osvajanje titule. Međutim, u potpunosti shvatam da Bajern ima ambiciju da navijačima pruži više od tih 1:0".

Robert Levandovski (©AFP)

Misija ispunjena za Hansija. Bajern nije uspeo da pogodi mrežu samo jednom pod njegovim rukovođenjem, u remiju sa RB Lajpcigom, i zabeležio je samo dve pobede od 1:0.

Pobeda Bajerna sa 2:0 u Berlinu nad Unionom, u prvom susretu posle pauze uzrokovane pandemijom korona vurusa, donela je 50 golova u 16 ligaških utakmica sa Flikom na kormilu, a trenutno se četa sa Alijanc arene hvali sa 92 pogotka na tri utakmice pre kraja Bundeslige.

Zaista, Bajernov prosek od tri gola po meču pod Flikom je toliko impozantan, da čak baca senku na Hajnkesa i Gvardiolu. Ne iznenađuje da je to najbolji učinak za nekog trenera Bundeslige, ikad. Dodajte tu i četiri utakmice u Lige šampiona i skor se povećava na 3,14 golova na svakih 90 minuta.

Davanje golova deluje tako lako kada u svom timu imate napadača kalibra Roberta Levandovskog.

"Ponovo je zatresao mrežu. Ima 30 golova i preostalo mu je još malo mečeva da obori rekord Gerda Milera. To neće biti lako, ali ima kvalitet. I, ako neko to može, onada je to Robert", istakao je Flik apostrofirajući podatak da Poljak želi da sruši rekord Milera sa 40 golova iz sezone 1971/72.

Kada je reč o defanzivi, Bavarci u proseku primaju 0,71 golova po meču otkako je Flik zadužen za tim, što je najbolji učinak u svih pet najboljih evropskih liga u ovoj sezoni. A, uspeh Bajerna izgrađen je i na znoju. Prosečno, Hajnkesovi puleni koji su osvojili triplu krunu trčali su 2,9 kilometara manje po utakmici i 1,93 više od Pepovih rekordera iz 2013. Takođe, sadašnja postava igra zastrašujućim intenzitetom: čak 261 sprint po utakmici, u poređenju sa 165 koje je ekipa ostvarila pre sedam godina pod Hajnkesom i 214 u odnosu na Gvardioline štićenike.

I verovali ili ne, u taboru Bajerna veruju da mogu da postanu još bolji. Samo pitajte Dejvisa.

"Definitivno ima prostora za napredak. Sve što uradite, možete poboljšati", izjavio je za zvanični sajt lige kanadski levi bek posle pobede nad Unionom.

Pa, može li bolje već večeras u Bremenu, na gostovanju Bremenu u okviru 32. kola Bundeslige (20.30)?

BUNDESLIGA - 32. KOLO

Utorak

18.30: (2,25) Menhengladbah (3,45) Volfzburg (3,15)

20.30: (2,70) Frajburg (3,15) Herta (2,70)

20.30: (1,70) Union Berlin (3,70) Paderborn (5,20)

20.30: (12,0) Verder (7,25) Bajern (1,20)

Nedelja

18.30: (1,80) Ajntraht (3,70) Šalke (4,40)

20.30: (2,85) Augsburg (3,40) Hofenhajm (2,45)

20.30: (1,45) Leverkuzen (4,60) Keln (7,00)

20.30: (1,28) Dortmund (6,00) Majnc (9,50)

20.30: (1,28) RB Lajpcig (6,00) Fortuna Diseldorf (9,50)

*** kvote su podložne promenama