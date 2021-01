Jutros je ostrvski tabloid Miror lansirao vest da je Žoržinjo Vajnaldum odbio novi ugovor u Liverulu, a u popodnevnim časovima je i pouzdani Skaj Sports iz svojih izvora objavio da je došlo do potpunog zastoja u pregovorima na relaciji Liverpul – Vajnaldum.

Vajnaldum je ušao u poslednjih šest meseci ugovora sa Redsima i već sada može da potpiše predugovor sa nekim drugim poslodavcem bez dozvole Liverpula i da ode na leto bez obeštećenja. Tenzija oko njegovog novog ugovora tinja već duže od godinu dana, a dve strane su nekoliko puta sedale za pregovarački sto. Bezuspešno.

Nije sporna Liverpulova želja da zadrži Vajnalduma, a ni on ne bi imao ništa protiv da ostane. Ali pod određenim uslovima.

Problem je novac.

Iako detaljni iznosi nisu izašli u javnost, ostrvski mediji pišu da Holanđanin nije zadovoljan ni ponuđenom sumom, ni dužinom ugovora koji je navodno potcenjivački na dve godine. Kao neizostavan deo startne postave koja je osvojila skoro sve što se moglo osvojiti prethodnih godina, Vajnaldum insistira da bude tako i plaćen.

On trenutno zarađuje 75.000 funti nedeljno. Na godišnjem nivou je to nešto preko 4.000.000 evra godišnje. Bruto. Dakle, neto suma je optilike duplo manja i Vajnaldum želi da se to popravi. Primera radi, Vajnaldum ima tek nešto veću platu od omladinca Filipsa i istu kao rezervista Minamino. Čak 14 igrača Liverpula je bolje plaćeno od Vajnalduma: Salah, Alkantara, Firmino, Van Dajk, Henderson, Milner, Keita, Okslejd Čemeberlen, Mane, Matip, Fabinjo, Žota, Alison i Šaćiri. Henderson i Milner zarađuju skoro duplo više od njega, Alkantara tri puta više…

Međutim, Liverpul očigledno ne želi da stavi popularnog Đinija u rang plaćenijih igrača u klubu jer smatra da je on sa 30 godina dostigao zenit karijere i da to ne bi bilo mudro ulaganje.

Još od letos šansu za dovođenje Vajnalduma vreba Barselona. On je velika želja Ronalda Kumana ali će i Kumanov status i transfer politika da zavise od predstojećih predsedničkih izbora u Barseloni. Tako da bi neko drugi mogao da iskoristi situaciju i da dobije Vajnalduma za džabe.