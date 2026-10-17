Da li je vreme za Kostićev prvi start u Erediviziji u dresu šampiona?

PSV je pre četiri dana poražen u Lajpcigu od Bikova (0:1) u drugom kolu Lige šampiona, ostao je samo na bodu s premijere na Filips stadionu protiv Šahtjora (1:1). Između dva meča elitnog evropskog takmičenja, gde PSV želi da se iskupi za loše izdanje u Nemačkoj i uđe u nokaut fazu, sledi gostovanje povratniku u Erediviziju u Den Hagu (16.30).

16.30: (9,50) ADO Den Hag (6,25) PSV (1,27)

Domaćin je bez pobede, ima samo tri boda, pa je jasno da su gosti favoriti. Boš i dalje ima mnogo problema s povredama. Nedostaju i dalje Lamers, Nagalo, Sildilja, Vaner, Uaisa, napadači Plea i Pepi, kao i dugo odsutni Schouten.

20.00: (7,90) Telstar (5,80) Fajenord (1,33)

Filip Kostić je kasno stigao u Ajndhoven u smiraj letnje pijace iz Juventusa, ali dobija sve veću šansu. Bio je starter iskusni srpski reprezentativac pre četiri dana na istoku Nemačke. Zanimljivo je da Kragujevačnin još nije bio starter u Erediviziji, a to bi mogao da bude danas u Hagu.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao.

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EREDIVIZIJA – 9. KOLO

Petak

Herenven – Ekscelzior 4:0 (1:0)

/Vente 11pen, Braude 54, Ojen 87, Trenskou 88/

Subota

16.30: (9,50) ADO Den Hag (6,25) PSV (1,27)

20.00: (7,90) Telstar (5,80) Fajenord (1,33)

21.00: (1,60) Sparta (4,50) Vilem drugi (5,10)

Nedelja

12.15: (3,40) Zvole (3,50) Go Ahed Igls (2,00)

14.30: (5,50) Kambur (5,00) AZ Alkmar (1,48)

16.45: (3,70) Groningen (4,20) Ajaks (1,85)

20.00: (1,65) NEC Najmehen (3,90) Fortuna Sitard (4,60)

20.00: (1,35) Tvente (4,80) Utreht (7,50)

***kvote su podložne promenama