Da li je vreme za Kostićev prvi start u Erediviziji u dresu šampiona?
Vreme čitanja: 2min | sub. 17.10.26. | 12:48
Između dva meča Lige šampiona, PSV gostuje u Den Hagu (16.30) u 10. kolu prvenstva Holandije
Prošle sezone istorijska titula PSV-a sa čak 19 bodova više od najbližeg pratioca, Fajenorda, ali ove miriše na neizvesniju borbu. I dalje je tim Petera Boša prvi favorit za krunu, ali poraz u Enshedeu od Tventea (2:3) pre reprezentativne pauze je pokazao da trostruki uzastopni šampion Holandije nije nepobediv.
Ekipa iz Roterdama svake sezone ostane bez najboljih igrača. Robin van Persi je letos prepustio kormilo povratniku na De Kajp, Đovaniju van Bronkhorstu, otišao je prvi strelac tima Ajase Ueda, ali tim iz Roterdama dobro gura – lider je, preuzeo je prošle nedelje prvo mesto od AZ Alkmara.
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PSV je pre četiri dana poražen u Lajpcigu od Bikova (0:1) u drugom kolu Lige šampiona, ostao je samo na bodu s premijere na Filips stadionu protiv Šahtjora (1:1). Između dva meča elitnog evropskog takmičenja, gde PSV želi da se iskupi za loše izdanje u Nemačkoj i uđe u nokaut fazu, sledi gostovanje povratniku u Erediviziju u Den Hagu (16.30).
16.30: (9,50) ADO Den Hag (6,25) PSV (1,27)
Domaćin je bez pobede, ima samo tri boda, pa je jasno da su gosti favoriti. Boš i dalje ima mnogo problema s povredama. Nedostaju i dalje Lamers, Nagalo, Sildilja, Vaner, Uaisa, napadači Plea i Pepi, kao i dugo odsutni Schouten.
20.00: (7,90) Telstar (5,80) Fajenord (1,33)
Filip Kostić je kasno stigao u Ajndhoven u smiraj letnje pijace iz Juventusa, ali dobija sve veću šansu. Bio je starter iskusni srpski reprezentativac pre četiri dana na istoku Nemačke. Zanimljivo je da Kragujevačnin još nije bio starter u Erediviziji, a to bi mogao da bude danas u Hagu.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao.
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EREDIVIZIJA – 9. KOLO
Petak
Herenven – Ekscelzior 4:0 (1:0)
/Vente 11pen, Braude 54, Ojen 87, Trenskou 88/
Subota
16.30: (9,50) ADO Den Hag (6,25) PSV (1,27)
20.00: (7,90) Telstar (5,80) Fajenord (1,33)
21.00: (1,60) Sparta (4,50) Vilem drugi (5,10)
Nedelja
12.15: (3,40) Zvole (3,50) Go Ahed Igls (2,00)
14.30: (5,50) Kambur (5,00) AZ Alkmar (1,48)
16.45: (3,70) Groningen (4,20) Ajaks (1,85)
20.00: (1,65) NEC Najmehen (3,90) Fortuna Sitard (4,60)
20.00: (1,35) Tvente (4,80) Utreht (7,50)
***kvote su podložne promenama