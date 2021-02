Ako madridski Atletiko sezonu završi okićen šampionskim lovorikama, biće to direktna zasluga Barselone. U verovatno najčudnijoj odluci letnjeg prelaznog roka prošle godine posrnuli katalonski velikan je u gotovo sumanutoj seči poslednje šampionske generacije na stadion Vanda Metropolitano poslao kapitalca i najvredniju kariku mašinerije Dijega Simonea - Luisa Suareza.

Način na koji je prošlog leta oteran govori više o tome kakav je klub postala Barselona, nego da je El Pistolero prevaziđen i star. Kao neko ko je sezonu ranije zaradio blizu 30.000.000 evra bruto plate jasno je da je odluka o prekidu ugovora doneta u pokušaju da se ugasi finansijski požar, ali je urugvajska vedeta zaslužila lepši rastanak. Taj telefonski razgovor sa Ronaldom Kumanom od 30 sekundi u kome mu je saopšteno da je bivši srozao je Barselonin ugled, a Suareza doveo u situaciju da Kamp Nou napusti na sporedni izlaz, kao da se radi o apsolutno nebitnom faktoru, a ne jednom od najboljih strelaca novije klupske istorije i čoveku odgovornom za sve uspehe otkako je stigao s Enfilda 2014. za 82.000.000 evra. Ponašanje doskorašnjeg predsednika Đosepa Marije Bartomeua, skrivenog iza leđa novog trenera i bez minimalne pristojnosti da se suoči s neprijatnim raskidom predstavlja “vrhunac“ njegovog šestogodišnjeg boravka na najvišoj funkciji u kojoj je Barselonu doveo na prag finansijskog kraha.

Luis Suarez sada živi fudbalske snove u gradu u kojem sebe verovatno nije mogao da zamisli pre godinu dana. Vest da je posle samo 17 utakmica probio granicu od 15 golova i aktivirao bonus od milion evra verovatno je pojedine ostavila bez teksta, ali da se ne lažemo – Suarez je i dalje klasa! Špic za najveća dela, šampionskog kova. Napadač kakvog je Čolo Simeone tražio još od prvog odlaska Dijega Koste.

Suarez u Madridu igra sezonu za pamćenje. Potukao je rekord Kristijana Ronalda iz sezone 2009/10 i jedna utakmica manje bila mu je potrebna da stigne do 15 pogodaka. Protiv Selte pre dve večeri dao dva gola, a već peti put ove sezone je na jednom ligaškom meču dvaput tresao mrežu. Prethodno je to uradio još protiv Granade, Elčea, Eibara i Kadiza. Drugo kolo zaredom ima dva gola! U prethodnih devet utakmica metu je pronašao u jedanaest situacija.

Luis Suarez (©Reuters)

Do kote od 16 golova stigao je uz samo 20 upućenih šuteva, što je impozantan podatak. S obzirom na to da ima 34 godine više ne može da doprinese toliko kvantitetom, već kvalitativno. Naime, prema statistički podacima Opte, Luis Suarez je igrač čiji su golovi direktno doneli najviše bodova jednom timu u Primeri! Iz njegovih 16 recki Atletiko je profitirao sa čak 12 bodova. Uključujući 10 od poslednjih 19 bodova zahvaljujući golovima protiv Eibara, Alavesa, Hetafea (sve tri pobede), a onda i u remiju protiv Selte.

I pored toga što je tim iz Galicije uspeo u 90. minutu da stigne do izjednačenja i otme dva boda, Rohiblankosi i dalje imaju pet bodova više naspram Reala uz dve utakmice manje i sedam bodova prednosti naspram Barselone uz meč zaostatka.

U korist priči o fudbalskoj brutalnosti Luisa Suareza ide i sledeći podatak - ušao je u probrano društvo onih koji su posle 17 ligaških utakmica imali bar 16 golova. Pre Pistolera to su učinili Krojf, Krankl, Baltazar, Bebeto, Romario, Vijeri i Kristijano. Suarez se posle Selte probio na 17. poziciju večne liste najboljih strelaca u istoriji Primere. Izjednačio se sa Luisom Aragonesom na po 160 golova. Dok je legendarnom El Sabiju bili potrebno 360 utakmica u periodu između 1960. i 1974. da stigne do pomenutog učinka, Urugvajac je to učinio za 208 utakmica od 2014. do danas.

Na kraju Suarezov fantastični početak u dresu Atletika doliva so na Barsinu otvorenu ranu, jer je u debitantskoj sezoni na stadionu Kamp Nou do 16 golova stigao posle 27 utakmica. U celoj prošloj sezoni imao je takođe 16 pogodaka na 28 utakmica, zbog čega je Ronald Kuman dao procenu da nije dovoljno efikasan za drugog najplaćenijeg igrača u timu. Antoan Grizman i Martin Brajtvajt kao dvojica centralnih napadača Barselone sada ukupno su dali 18 golova u svim takmičenjima...

Ni jedan, ni drugi ne uspevaju da popune rupu nastalu posle Suarezovog odlaska. Brajtvajt je u prethodnih osamnaest utakmica mrežu zatresao dva puta, a Grizman tek šest u minulih dvadeset mečeva. Suarez je proseku od 0,94 gola u Primeri ove sezone.

“Barselona je napravila veliku grešku kada je dopustila Suarezu da ode. Stvarno bi neko morao dobro da se zapita zašto je ovakva odluka doneta. Čak i laici mogu da vide da je Suarez i dalje vrhunski fudbaler i negde mi deluje apsolutno logično što je izabrao Atletiko. Pravi ogromnu razliku“, izjavio je Suarezov sunarodnik Dijego Forlan.

Hteli su ga Juventus, PSŽ i Ajaks. Izabrao je Atletiko. Na rastanku od Barselone je plakao, u Madridu je nasmejan. Doveden bez zvaničnog obeštećenja, za godišnju platu od šest miliona evra i ukupno 14.500.000 evropskih novčanica koliko ga čeka zajedno sa bonusima za dvogodišnju saradnju, Luis Suarez mogao bi da bude najbolje pojačanje Atletika poslednjih godina. Zbog njega se Simeone odrekao Dijega Koste i ranije Alvara Morate. I nije pogrešio! Dobio je gol-mašinu koja radi više nego što su Kosta i Morata zajedno mogli.

To nije nikakvo čudo, samo dokaz da je klasa večna...

