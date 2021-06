Vraćamo se onom paklenom delu kostura. U jednom od derbija osmine finala sastaće se dve selekcije koje od početka turnira traže svoj najviši nivo, nisu blistale, ali su na kraju došle tamo gde se očekivalo da će biti - u osmini finala Evropskog prvenstva. Ipak, sada će u međuobnom okršaju pokušati da se domognu mesta u četvrtfinalu, koje bi predstavljalo dokaz velikih mogućnosti u završnici turnira.

Takođe, pokazalo se i zbog čega ove dve selekcije od početka nisu stavljane u najuži krug favorita. Španci su promenili generaciju u potrazi za nekim novim timom, što bi mogao da bude mukotrpan i bolan proces, dok su Hrvati već prošli zenit i sada igraju na krilima nedavnih uspeha na velikim turnirima. Ipak, niko ne može da ospori da će na teren Parken stadiona u Kopenhagenu istrčati dve ozbiljne selekcije, sposobne da ovaj okršaj osmine finala učine izuzetnim.

Hrvatima, ali i Luki Modriću, nedostaje ozbiljan rezultat na Evropskim prvenstvima. Poslednji put ih je bilo u četvrtfinalu još 2008. godine i ovo im je poslednja šansa da to učine u ovom sastavu, predvođeni velikim majstorom Real Madrida. Ipak, iako će imati Modrića na terenu, Vatrenima će protiv Španije ozbiljno zafaliti iskustva, s obzirom da Dalić na raspolaganju nema dvojicu ozbiljnih lidera kao što su Ivan Perišić i Dejan Lovren. Tu su i Brozović, Kovačić i Rebić, na čija će leđa pasti pritisak.

Perišićevo ispadanje iz tima zbog virusa korona ozbijno je uzdrmalo čitavu selekciju i značajno poremetilo planove Zlatka Dalića pred ovaj meč.

"Bio je to šok za sve nas, ali pod stresom živimo više od mesec dana. Na to smo spremni, svega se pridržavamo i ničega se ne bojimo. Radimo sve da do toga ne dođe. Nadam se da nas to neće puno poremetiti i da smo spremni za utakmicu. Govorio sam i pre da na toj poziciji imamo najbolji izbor igrača. Tu su Brekalo, Rebić i Oršić koji to prirodno igraju u klubovima. Kad bismo drugačije slagali tu su Kramarić i Ivanušec. Idemo na prirodno rešenje, nećemo puno razmišljati, verujem da će zamena biti kvalitetna. Teško na nivou Perišića, ali može puno dati. Dakle, nećemo menjati jer morali bismo rotirati par igrača, igraćemo s istom opcijom kakva je bila i pre", rekao je Dalić.

Španija je iskalila bes protiv Slovačke, ali i pored toga nije uspela da skine pritisak sa svojih leđa, pa je Luis Enrike umesto da spokojno priprema ekipu, morao da priziva čak i policiju da zaštiti porodicu Alvara Morate.

Crvena furija se upravo zbog problema iskusnog napadača sa realizacijom na ovom turniru našla u prilično teškoj situaciji, ali bi upravo u ovom meču konačno mogla da napravi presek i dovede naciju u euforično stanje koje bi je vodilo u završnici turnira.

Da smena generacija ne ide baš tako glatko videlo se i da igra ove selekcije još uvek zavisi od onih iskusniji. Najbolji na terenu protiv Slovaka je bio Serhio Buskets, dok se ekipa još uvek ne može zamisliti bez Đordija Albe. Za ostatak pritisaka javnosti značajno je odgovoran i Luis Enrike, zbog izostavljanja Markosa Ljorentea.

Trenutno najvredniji španski fudbaler, u izvrsnoj formi, jednostavno nema odgovarajuće mesto u nacionalnom sastavu. Čini se da baš i nije igrač po ukusu selektora, jer mu je dugo trebalo da ga uopšte pozove u reprezentaciju. Atletikova zvezda ne želi da ulazi u debatu:

"Selektor me je postavio na poziciju beka i igram kao bek", dodajući kako bi za njega samog bilo iznenađenje bilo kakvo premeštanje.

Protiv Slovačke na terenu nije bilo ni Danija Olma. Tumačenja su dvostruka. Ili nemaju mesta u reprezentaciji, ili ih selektor čuva za osminu finala protiv Hrvatske. S druge strane, Aspilikueta i Sarabija su odigrali odličnu utakmicu, pa se ne zna ko bi mogao biti žrtvovan za njihov eventualni ulazak. Formacija koja je prvobitno zamišljena s Danijem Olmom i Feranom Toresom po krilima, nije urodila plodom, mada se ne može zanemariti nijedan od ova dva igrača, a pogotovo Olmo koji odlično poznaje hrvatsku reprezentaciju i stil igre. Španija će igrati u sistemu 4-3-3, to je možda jedino sigurno.

Problem ostaje sam špica napada. Morata je priznao kako njegovo psihičko stanje nije dobro, kako su ga jako pogodile pretnje i kako već dugo radi s psihologom. Neki fudbaleri jednostavno teško podnose pritisak i Juventusov napadač je primer toga, čemu se dodaje velika izloženost i njega i cele njegove porodice na društvenim mrežama. Pitanje je kako postupiti s takvim igračem. Enrike mu daje bezrezervnu podršku i neprestano ga stavlja u prvih 11. Ali Morata to još uvek nije vratio golom. Možda se i to konačno promeni.

Večerašnji meč će rešiti pitanje novog četvrtfinaliste, ali je objektivno teško očekivati da bi neka od ove dve selekcije mogla do polufinala, jer je na narednom koraku čeka bolji iz okršaja Švajcarske i moćne Francuske.

HRVATSKA - ŠPANIJA (18.00)

Stadion: Parken (Kopenhagen)

Sudija: Džunejt Čakir (Turska)

HRVATSKA (4-3-3): Livaković - Vrsaljko, Vida, Ćaleta-Car, Gvardiol - Modrić, Brozović, Kovačić - Vlašić, Petković, Rebić.

ŠPANIJA (4-3-3): Simon, Aspilikueta, Garsija, Laport, Alba - Koke, Buskets, Pedri - Sarabija, Morata, Tores.

EVROPSKO PRVENSTVO - OSMINA FINALA

Subota

Vels - Danska 0:4 (0:1)

/Dolberg 27, 48, Male 88, Brejtvajt 90+4/

Italija - Austrija 2:1 (0:0, 0:0)

/Kijeza 95, Pesina 105 - Kalajdžić 114/

Nedelja

Holandija - Češka 0:2 (0:0)

/Hols 68, Šik 80/

Belgija - Portugalija 1:0 (1:0)

/T. Azar 42/

Ponedeljak

