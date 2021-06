Ne tako davno, 2019. godine u finalu Kupa Republike Irske Bohemijans i Šamrok Rovers su igrali pred 45.000 navijača. Isti timovi sastaće se ponovo na Delimaunt parkom, u ponedeljak od 20.45 časova u domaćem prvenstvu, ali zbog epidemiološke situacije sada će na tribinama da bude prisutno svega 100 navijača.

Bolje i to nego niko. Do skoro je u Irskoj bilo strogo zabranjeno da uopšte prisustvuje publika. Sada je pred 63. prvenstveni Dablinski derbi Bohemijans dobio dozvolu da proda barem 100 ulaznica. To je limit koji je određen za sve utakmice, već nekoliko nedelja.

Pogodilo se nekako da sa povratkom tog malog broja publike na tribine i Bohemijans počne da beleži bolje rezultate. U poslednja četiri kola je osvojio 10 bodova, a prošlog petka je baš pred 100 pristalica deklasirao Drogedu sa 5:0.

"Briljantna je stvar to što imamo navijače opet na stadionu, pa makar ih bilo samo stotinak. U petak su glasno podržavali momke, počeli su još na zagrevanju i to je napravilo ogromnu razliku. Momci su im se odužili pobedom sa 5:0 i zadovoljan sam sa time. Mnogo nam je prošle sezone nedostajala podrška sa tribina", rekao je trener Bohemijansa Kit Long.

Njegov tim je 11 puta bio šampion Irske, ali poslednji trofej osvojio je 2009. godine. Prošlu sezonu je završio na drugom mestu, sa 11 bodova manje od šampiona Šamroka. Zato će sada da igra u kvalifikacijama za Ligu konferencije, a protivnik će da mu bude islandski Stjarnan.

Šamrok će u kvalifikacijama za Ligu šampiona da odmeri snage sa Slovanom iz Bratislave, a ukoliko bude uspeo da iznenadi Slovake, u 2. kolu ga čeka Jang Bojs.

Bohemijans i Šamrok su se sastajali 62 puta u prvenstvu, a odnos pobeda je relativno izjednačen. Bohemijans je bio pobednik Dablinskog derbija 27 puta, Roversi su trijumfovali u 23 navrata, dok su 22 meča završena bez pobednika.

Sada je Šamrok u seriji od pet uzastopnih pobeda, a Bohemijans je uspeo da mu zatrese mrežu samo na poslednjem susretu. Zeleno-beli su slavili u jedinom susretu ove godine, 23. aprila sa 2:1.

"Bohemijans je dobar tim, videli smo to na prvom meču. Nekoliko puta su nam ozbiljno zapretili pred našim golom. Moramo da budemo spremni na izazov. Svaki Dablinski derbi donosi posebnu neizvesnost, ne sumnjam da će tako da bude i večeras", rekao je trener Šamroka Stiven Bredli.

