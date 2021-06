Prošla su od tad četiri meseca, ali Holanđane je kopkalo da čuju detalje okršaja na terenu između desnog beka PSV Ajndhovena Denzela Damfrisa i kapitena Ajaksa Dušana Tadića.

Bio je to veliki derbi odigran u februaru, završen 1:1, s tim što je Tadić iz penala doneo bod Kopljanicima.

Tada je i kulminirao njegov sukob sa Damfrisom, saigrači su morali da ih razdvajaju jednog od drugog da se ne bi potukli nasred terena.

U intervjuu za Helden Damfris je ispričao detaljno šta se tu dešavalo.

„Sve je počelo kada je Tadić jednu loptu koju je trebalo da izvedem šutnuo sa tog mesta. Rekao sam mu da je vrati nazad, ali prepreden je on, pravio se da me nije čuo. Tada sam mu viknuo da ćemo se videti još, da je ovo samo početak“, pričao je Damfris.

Bek PSV-a je skrivio penal, a loptu je uzeo Tadić da ga izvede.

„Počeli smo da dobacujemo jedan drugom. Svašta sam mu govorio. Vikao sam mu da je pi**a, da nije nikakav vođa. Hteo sam sve da uradim da ga izbacim iz ravnotežem da promaši penal. Probao sam i da iskopam rupu ispred bele tačke. Sve sam probao“.

Ali, nije pomoglo, Tadić je pogodio penal i krenuo je na Damfrisa.

„Slučajno, imao sam Srbina za saigrača i znam da fudbaleri sa Balkana mnogo koriste psovke u kojima se pominje majka. Čuo sam Dušana da mi to govori, razumeo sam šta viče i to me razbesnelo. Znam kakvi su Srbi, kakvi su Balkanci, za mene je sve to otišlo predaleko“.

Kao po onoj narodnoj, jutro je pametnije od večeri...

„Sutra ujutru smo razmenili prvo po poruku, a onda smo i pričali telefonom. Bio je to vrlo prijatan razgovor u kojem smo iskazali poštovanje jedan drugom. Fudbal je emocija i mora da se pokaže. Mi smo kapiteni i kao kapiteni smo se na kraju poneli“, ispričao je Damfris.