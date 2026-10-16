Dan kada je fudbalsko Božanstvo kročilo na teren

Bila je to prvenstvena utakmica odigrana na Olimpijskom stadionu na Monžuiku, gde je Espanjol u to vreme igrao kao domaćin. Osam minuta pre kraja utakmice, Mesi je ušao u igru umesto Deka, strelca jedinog gola na tom meču. Mnogo se govorilo o talentovanom mladom Argentincu koji je blistao u drugom timu Barselone, ali niko nije mogao da predvidi da će taj sedamnaestogodišnji fudbaler, koji je ušao sa klupe, postati, jednostavno, najveći fudbaler koji je ikada igrao ovu igru.

Eto, posle više od dve decenije jedna od najvećih karijera u istoriji fudbala. Dvadeset i dve godine kasnije, iza njega su ostale brojke koje deluju nestvarno – 672 gola i 305 asistencija na 778 utakmica za katalonski klub. Sa Barselonom je osvojio deset titula prvaka Španije, četiri Lige šampiona, sedam trofeja Kupa kralja i ukupno 35 trofeja. Postigao je 91 gol tokom kalendarske 2012. godine, što je rekord koji je ostao jedan od najimpresivnijih podviga u istoriji fudbala.

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Uspehe iz Barselone, Mesi je nadogradio i u dresu reprezentacije Argentine, sa kojom je osvojio Svetsko prvenstvo 2022. godine, Kopa Ameriku 2021. i 2024, kao i olimpijsko zlato 2008. godine. Na individualnom planu osvojio je rekordnih osam Zlatnih lopti, šest Zlatnih kopački i brojne druge nagrade, kada je potvrdio dugogodišnju dominaciju na najvećoj sceni. Od dečaka koji je debitovao sa samo 17 godina do kapitena svetskog šampiona, Mesi je karijeru izgradio na golovima, asistencijama, trofejima i rekordima koji su obeležili čitavu fudbalsku eru.

Evo šta je Barselona napisala na zvaničnom sajtu na godišnjicu debija.

"U vremenu kada su promene klubova postale uobičajene, Mesi je bio veran samo jednom klubu tokom svih tih godina. U Barseloni smo imali priliku da uživamo u svih njegovih 17 sezona čarolije. Nikada nije postojao fudbaler poput njega, a možda se takav više nikada neće ni pojaviti. Zato će 16. oktobar zauvek ostati poseban datum u kalendaru svakog navijača Barselone".