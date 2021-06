Brojne simpatije zbog igre pobrali su hrvatski reprezentativci na Svetskom prvenstvu u Rusiji 2018, zasluženo su igrali finale i upisali se u istoriju Mundijala, ali od tada se mnogo toga promenilo. Ekipa Zlatka Dalića je na Evropskom prvenstvu delovala prilično drugačije. Ili da budemo jasni – prilično lošije.

Daleko od toga da se poraz od Španije u osmini finala može posmatrati kao nekakav debakl, ali nisu Hrvati više tako lepršavi i opasni po gol rivala kao kada su imali Marija Mandžukića u špicu. Možda bi i bili da je selektor imao više poverenja u Mislava Oršića, ali je on izabrao da ga uprkos sjajnoj formi u dresu Dinama drži na tribinama više nego na terenu. Kad je konačno i dobio šansu u meču sa Španijom pokazao je da je selektor pogrešio što je bezgranično verovao u Antu Rebića, iako je već posle utakmice sa Engleskom na startu turnira bilo očigledno da Milanov as nije došao najspremniji. Protiv Španije je izgubio čak 14 lopti. Nije on igrač koji može protiv presinga kakav zna da stvori Crvena furija.

Nije to bio jedini Dalićev „greh“, saglasna je hrvatska javnost. U napadu je forsirao Bruna Petkovića – neko će reći zato što treba da se proda – ali Dinamov golgeter prosto nije to, nije golgeter. On učestvuje u igri, razigrava klupske kolege, ali nije gol igrač kakav je bio potreban Hrvatima. Nije se proslavio ni Andrej Kramarić. Ante Budimir, jedina klasična devetka u Dalićevom timu, igrao je na kašičicu.

Nije ipak sve ni do selektora. Rebićeva odluka da, baš pred drugi gol Španije, izađe sa terena kako bi promenio kopačke izbezumila je Hrvate.

„Ovaj Rebićev čin, to nije greška, tako nešto je nedopustivo za profesionalca. Pa da imaš 100 krvavih žuljeva, čekaš ili poluvreme ili neki prekid. Ne možeš to da radiš usred igre“, ljut je glavni i odgovorni urednik Sportskih novosti Robert Šola.

„To mora da se uradi drugačije. Nek golman kaže da ga boli koleno... Ili nabij lopt u aut, pa se povuci. Delovalo je kao da ekipa nije ni bila svesna da imamo igrača manje“, govorio je Goran Vlaović za Indeks.

Luka Modrić (©Reuters)

Španska Marka je posle meča izvestila da je i kapiten Luka Modrić već na poluvremenu pošteno izribao Rebića zbog ovako neopreznog poteza, te da je Ante psihički potonuo.

Rebić je tako morao da ponese najveći teret odgovornosti, ali nije jedini. Joško Gvardiol, momak nesumnjivog talenta, neće po dobrom pamtiti Euro 2021. godine. Istina, nije igrao na prirodnoj poziciji štopera, već kao levi bek, demonstrirao je zavidnu tehniku, hrabrost da iznese loptu napred, ali previše je golova Hrvatska primila posle njegovih grešaka.

Protiv Španije – očajan. Javno ga je kritikovao i selektor Dalić zbog toga što je pio vodu pre gola za vođstvo Furije 3:1. Bio je loše postavljen, a Feran Tores ga je prošao kao da je duh. Danak neiskustvu, mada javnost to teško prihvata kao izgovor posle ovakvih poraza.

Selektor je ipak primio na sebe najveći deo kritika, ali ima i onih koji ga brane, poput recimo Miroslava Blaževića. S tim da ima i on šta da mu zameri. Ne u vezi sa terenom. Popularni Ćiro prosto ne razume kako je Dalić dozvolio sebi da ostane bez Ivana Perišića zbog korona virusa. Odnosno, kako mu je dozvolio da na Euro dođe nevakcinisan, bez obzira na to što ni vakcinacija ne garantuje da nećeš zakačiti virus. Ipak...

„To je meni neshvatljivo. Meni se to nikad ne bi moglo dogoditi. Ti nisi, sine, svoj. Ti si gazda hrvatskog naroda i imaš privilegiju da ga predstavljaš. I da se sad razboliš jer ti je neki primitavac stavio buku u glavu da ne treba da se vakcinišeš? Ja bih mu naredio“.

Velikih problema u ponedeljak u Kopenhagenu imali su Hrvati i na desnom beku. Dalić se opredelio za Josipa Juranovića, igrača poljske Legije, zbog nedovoljno spremnog Vrsaljka usled čestih povreda tokom sezone. Silno su ga Hrvati hvalili posle meča sa Engleskom, preterali čak malo u hvalospevima. Na kraju se ispostavilo da za uspeh veći od osmine finala – a objektivno nije sramota ispasti od Španije – nisu dovoljni samo majstori kakvi su Modrić i Perišić. Jesu za Škote, ne za Špance.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Stoga je sada jedna od glavnih tema u Hrvatskoj i da li bi ovaj Euro mogao da označi kraj zlatne generacije hrvatskog fudbala? Pre svega, da li će Luka Modrić ostati tu do Mundijala u Kataru? Šta će biti sa senatorima kakvi su Dejan Lovren, Domagoj Vida, Milan Badelj?

Takođe, da li je najpametnije rešenje da Dalić vodi Hrvatsku i u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo?

Već od finala sa Francuskom na Mundijalu u Rusiji krenuo je pad. Hrvatska je od te utakmice upisala 13 pobeda u 33 duela. Premalo za tim koji je i dalje vicešampion sveta. Posebno ako na ovo dodamo da su primili čak 51 gol. A bilo je tu i utakmica sa Maltom, Kiprom, Gruzijom...

Mediji pišu da selektor ima poverenje Saveza i da se ne planira promena do kraja kvalifikacija za Mundijal 2022. Kvalifikacije su u toku, Hrvatska ima poraz od Slovenije i pobede nad Kiprom i Maltom, te posle tri kola deli prvo mesto na tabeli sa Rusijom. Sam Dalić dan posle ispadanja kaže da ne razmišlja o odlasku. Mada priznaje da bi neke stvari drugačije posložio.

Tri godine nakon Svetskog prvenstva u Rusiji, Hrvatska i dalje ima plejadu supertalentovanih igrača, ali oni najbolji – kakvi su bili ili i dalje jesu Modrić, Ivan Rakitić, Mario Mandžukić – polako silaze sa scene. Nije doduše ni logično da zemlja od 4.000.000 ljudi bude stalno u vrhu evropskog i svetskog fudbala. Ali nikad nije lako da priznaš da je nečemu došao kraj.

IZBOR UREDNIKA