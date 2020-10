Lionel Mesi je izgubio strpljenje, Đordi Bartomeu izdejstvovao još jednu godinu na predsedničkoj funkiji, a Đerar Pike je potpisao novi ugovor sa istom tom upravom i izazvao lavinu navijačkih kritika. Međutim, izgleda su se prevarili oni koji su mislili da je igrač koga mnogi vide kao budućeg predsednika – ne baš već od sledeće godine – zaboravio šta je sve aktuelno rukovodstvo radilo.

U intervjuu za Vangardiju, Pike je progovorio o svemu: nezadovoljstvu Lionela Mesija, smeni Ernesta Valverdea posle koje je ispuštena titula, pa naravno i odluci kluba da angažuje kompaniju I3 Ventures, koja je, mada u klubu tu negiraju, imala zadatak da po drušvenim mrežama vređa sve one koji kritikuju rukovodstvo, računajući tu i fudbalere, pa i legend kluba.

Krenimo od toga… Posle duge pauze, Pikeov odgovor na konkretno pitanje o razmiricama sa Bartomeuom.

“Ta tema društvenih mreža… Kad kao igrač Barselone vidim da klub baca novac, novac koji sada traži da mi oprostimo (predloženim smanjenjem plata, prim.aut), da bi blatile aktivne igrače, neke istorijske ličnosti u ovom klubu… To je varvarski! Tražio sam objašnjenje od predsednika i rekao mi je da nije znao. Poverovao sam mu”.

Međutim, kad je Haume Masferer, čovek koji je anažovao kompaniju I3 Ventures, ostao da radi u klubu…

“Tačno. To boli. Mnogo. Rekao sam to i predsedniku u lice. Šta drugo da vam kažem? Moji odnosi sa predsednikom su poslovni, ali neka pitanja su ostala”.

Činjenica je ipak da je Lionel Mesi, a ne Pike koga mnogi smatraju portparolom svlačionice, prvi digao glas protiv Bartomeua. Čak ovog leta želeo i da ide sa stadiona Kamp Nou.

“Nismo se mnogo čuli tih dana, jer su to veoma lične odluke. Sećam se da sam mu poslao poruku: ‘Leo, još godinu dana i doći će drugi ljudi’… Leo je više nego zaslužio pravo da bira da li će da ide. Kao predsednik bih drugačije reagovao. On je tu već 16 godina, dao ti je toliko toga, u obavezi si da se dogovoriš”.

Dobro, ni Mesi nije bio rad za saradnju, burofaksom je obavestio klub da želi da ide?

“Ja pitam drugačije: Kako dođeš do toga da najbolji igrač u istoriji kluba jednog jutra ustane i pošalje burofaks, jer oseća da ga niko ne sluša? Šokantno ponašanje uprave. Leo zaslužuje da se novi stadion nazove po njemu, takve ljude moraš da čuvaš, ne da im ime provlačiš kroz blato. Nerviram se i kad samo pričam o tome”.

Nije ni samo Mesi…

“Ne mogu da verujem da ljudi poput Pepa Gvardiole, Karlesa Pujola, Ćavija Ernandesa ili Viktora Valdeza nisu u klubu. Nešto tu onda nije u redu. Takve ljude čuvaš, oni su deo istorije, oni su ga napravili velikim”.

Nedostaje Pikeu još jedan čovek – Ernesto Valverde. Odluka da se on smeni dok je tim bio prvi na tabeli i na njegovo mesto dovede Kike Setjen pokazala se kao potpuno pogrešna.

“Niko ne zna šta bi se desilo da je ostao, ali po meni posle dve osvojene titule i prvog mesta na tabeli nije mi bilo logično da smenjuješ trenera usred sezone”.

Posle 2:8 protiv Bajerna (©Reuters)

Ali zašto se onda svlačionica nije pobunila?

“To je ključna star. Zvali su nas na satanak, rekli nam šta su imali i izgledalo je kao da mi treba sad da odobrimo to ili ne. Rekli smo im: ‘Gospodo, to je odluka koju vi morate da donesete’… Hijerarhija mora da postoji. Predsednik vlada, trener ima moć nad igračima. Kad hijerarhija ne funkcioniše klub ne funkcioniše. To što smo mi kao igrači u nekim trenucima preuzimali odgovornost to je zato što neki drugi ljudi nisu radili svoj posao”, opet je Pike raspalio po upravi.

Dodavši…

“Nisu nas uključivali. Samos u nas obaveštavali o nekim stvarima pre no što se dogode. Nikad nismo učestvovali u dijalogu. A konačnu odluku bi svakako oni doneli”.

Na kraju, Barselona je ne samo izgubila titula no se propisno osramotila sa onih 2:8 protiv Bajerna u Lisabonu. Priznao je i Pike: to jeste ponajviše odgovornost igrača. I priznao je: nisu treninzi bili kako valja.

“Vrhunac smo dotakli sa tripletom 2015. godine i tada kreće sunovrat. Sa tih 2:8 smo dotakli dno. Treba da krenemo ponovo iz skromnosti, da shvatimo da niko nije nezamenljiv… Da prihvatimo da sada po Evropi ima boljih timova od nas… Moramo da budemo samokritični. Kad onako izgubiš protiv Bajerna to je zato što si zapostavio neke dnevne rutine. Nije se to desilo preko noći”.

Te noći je inače Pike rekao i da nije nedodirljiv i da igrači treba da se pogledaju u ogledalo. Ali posle toga, iako je uprava nezvanično htela da se rastane i sa njim, Pike je ostao… Otkud to?

“Kad se tako nešto desi, nešto što će ostati zapisano u istoriji kluba, čelnici moraju da preseku. Bilo je jasno da smo na pogrešnom koloseku. Može da se izgubi, ali nikad na taj način… I da su mi čelnici ili trener rekli da na mene ne računaju ne bih imao problem sa tim. Barsa je iznad svih nas”, odgovara Pike.