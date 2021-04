U današnje vreme kada neka zvezda evropskog fudbala prelazi iz jednog u drugi klub danima se najavljuje transfer i nagađa gde će nastaviti karijeru i po kojim uslovima, koliko će koštati ceo posao... Nekada je bilo dosta drugačije i dešavalo se da transfer "bomba" promakne očima javnosti sve dok dogovor ne bude zvanično postignut.

Tako je bilo kada je Roberto Karlos leta 1996. prešao iz Intera u Real Madrid za sadašnjih 6.000.000 evra. Iako je Brazilac bio nezadovoljan ulogom krila koju mu je dodelio trener milanskog kluba, Roj Hodžson, javnosti je promakao podatak da će karijeru nastaviti u Madridu. Doduše, teško je i bilo reagovati kada se sve izdešavalao za manje od 24 sata.

O tom transferu za italijanski Skaj govorio je tadašnji trener Reala, Fabio Kapelo.

"Nisam mogao da verujem! Đovani Branćini (fudbalski menadžer, op.aut) me je pozvao i rekao mi da Inter želi da ga proda, a ja sam se pitao kako je to moguće. Pošto nisam verovao, poslali su mi faks sa cenom koja je bila razumna, pa sam pozvao tadašnjeg predsednika Reala Lorenca Sansa i rekao mu da odmah leti u Milano. Objasnio sam mu da će svi italijanski klubovi hteti da ga dovedu kada se vest pročuje. Do 23.00 ugovor je bio spreman, sve je bilo završeno za manje od 24 sata", ispričao je čuveni italijanski trener.

(ⒸReuters)

Roberto Karlos je sa Realom osvojio tri Lige šampiona i četiri Primere, između ostalog, a po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Radio je u Anžiju, Sivasu, Akhisaru i Delhi Dinamu, ali je ta karijera bila kratkotrajna, samo od 2012. do 2015. Trenutno je stručni konsultant.

"Ne bih ga doveo da je bio debeo kao sada", našalio se Kapelo.