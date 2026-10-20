Dani visokog napona za Marka Nikolića: Siti, PAOK, PAO, Real...

Takvoj sili AEK ide u goste. Da, pored ostalog, Marko Nikolić testira i sebe koliko je danas drugačiji, bolji trener nego što je bio pre šest godina, kada je prvi put uživeo gledao mušemu Lige šampiona.

„Nadam se da ćemo dokazati da smo dostojan protivnik. Imam poverenja u svoje igrače. Ne znam šta će se dogoditi na utakmici, ali biću srećan ako na terenu pokažemo karakter AEK-a, uz visok nivo energije“, poručio je srpski trener uoči večerašnjeg meča.

21.00: (1,08) Mančester Siti (12,0) AEK (24,0)

Nikolić je naglasio da njegov tim neće menjati svoj način igre, bez obzira na ime protivnika.

„Igraćemo protiv jednog od najboljih timova, koji ima vrhunske igrače, fantastičnog trenera, ogromnu vrednost i prednost domaćeg terena. U ovakvim utakmicama morate da ostavite sopstveni pečat. Nećemo menjati stil igre, želimo da pokažemo svoj karakter i identitet. Ako odlučite da promenite pristup i igrate defanzivno, to vam verovatno neće pomoći. Morate da pronađete način da imate posed lopte i napadate. Naravno, neće biti lako, ali to ćemo pokušati“, rekao je Nikolić.

Odsustvo Erlinga Halanda moglo bi da bude vrlo značajno. Nije viđen na poslednjem treningu, moguće je da će večeras odmarati, a uoči gostovanja na Etihadu, srpski trener je rekao da se nada da će se Norvežanin brzo oporaviti.

"Erling je svakako jedan od najboljih napadača danas. Očigledno je da neće biti isto ako on počne ili ne. Lično, ne volim kada je igrač van terena zbog povrede, čak i kada se radi o protivničkom timu. Nadam se da će se vratiti uskoro, to je jedino što mogu da kažem", kaže Nikolić.

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Trener AEK-a kaže i da ne vidi da sve što se dešava oko Mančester Sitija van terena, utiče na njihovu igru. Gotovo redovno pobeđuju, tako da ne vidi problem.

"Ne vidim da to što se dešava van terena ikako utiče na ono što Siti prikazuje na terenu. Doduše, tek smo na početku sezone, još je rano za neke velike zaključke", dodao je Nikolić.

Jako važno za AEK biće da ne padne na mentalnom planu, pošto je jasno da su Građani izraziti favoriti da iz ovog dvoboja izađu kao pobednici.

"Za nas je to meč kao i svi drugi, uvek se pripremamo na isti način. Naravno da će nivo inspiracije biti vrlo visok, tako da nemam težak posao da motivišem igrače. Ako igramo sa Panetolikosom, onda moram da ih motivišem. Sada je to nepotrebno. Jednostavno, treba biti to što jesi. Imamo tim sa jasnim karakteristikama i ako budemo neke elemente doveli do maksimuma na terenu, šanse će nam biti veće. I to ću da kažem igračima", zaključio je Nikolić.

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Što se tiče forme, AEK je neporažen na poslednjih šest mečeva, ali kako je igrao dva puta nerešeno, pao je na četvrto mesto na tabeli šampionata Grčke, doduše uz utakmicu manje. Siti je prvi u Premijer ligi, ima stopostotan učinak, a jedini poraz ima u Ligi šampiona, u prošlom kolu od Pari Sen Žermena (2:4). Taj poraz neće učiniti da Siti bilo šta menja u svom pristupu, o čemu svedoče i reči Enca Mareske.

"Jedna izgubljena utakmica ne menja naš plan ili ideju u smislu onog što želimo. Cilj je uvek da se pobeđuje. Svakako, posle poraza od Pari Sen Žermena, potrebne su nam pobede i zato i kažem da je ovo važna utakmica. Potreban nam je isti odgovor kao što smo imali protiv Ipsviča. Taj meč je završen, imamo novi, samim tim i drugi plan, pred nama je različiti protivnik, takao da su potrebna i druga rešenja. Naš odgovor na poraz od PSŽ-a bio je sasvim dobar. Ovo je liga šampiona i drugačije je, ali ambicije su iste. Imam godinu dana iskustva rada u Grčkoj. Raditi tamo je sjajno, jer je uvek toplo, ali svakako je to bilo lepo iskustvo", zaključio je Enco Mareska.

Na drugoj strani, utakmica sa Mančester Sitijem je samo početak dana visokog napona za AEK i njegovog trenera. Jer, Atinjanima sledi pravi pakao od rasporeda u narednim danima. Pakao, ali možda i blagoslov u isto vreme, jer svaki fudbaler ovog sveta želi da igra velike, važne utakmice, da se na njima pokazuje i čeliči.

Posle gostovanja Sitiju, AEK-a čeka lakši meč sa Panetolikosom kod kuće, a onda gostovanje PAOK-u, pa gradski derbi sa Panatinaikosom isto na strani, da bi onda na „Aja Sofiju“ 4. novembra došao Real Madrid!

Neko će reći – pakao. Marko Nikolić će reći: za to se živi!

MANČESTER SITI - AEK

Stadion: Etihad

Početak: 21.00

Sudija: Vili Delažo (Francuska)

MANČESTER SITI (4-2-3-1): Donaruma - Nunješ, Husanov, Gvardiol, Ait Nuri - Buadi, Anderson - Alčan, Šerki, Doku - Foden.

AEK (4-4-2): Brinjoli - Rota, Mukudi, Relvas, Pilios - Majer, Kairinen, Marin, Vitalis - Varga, Jović.

LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO

Utorak

18.45: (1,57) Fenerbahče (4,40) Slavija Prag (5,30) MOZZART RELAX

18.45: (8,50) Sabah (5,50) Borusija Dortmund (1,33) MOZZART RELAX

21.00: (1,45) Liverpul (5,00) Viljareal (6,15) MOZZART RELAX

21.00: (1,15) Roma (7,75) Slovan Bratislava (16,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,55) Porto (4,20) PSV (5,90)

21.00: (1,08) Mančester Siti (12,0) AEK (24,0) MOZZART RELAX

21.00: (3,35) Štutgart (3,60) Atletiko Madrid (2,10)

21.00: (2,40) Pari Sen Žermen (4,70) Barselona (2,40)

21.00: (1,75) Napoli (4,00) Bode Glimt (4,30)

Sreda

18.45: (2,15) Lil (3,50) Galatasaraj (3,30)

18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)

21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0)

21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)

21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)

21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0)

21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0)

21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)

21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00)

*** kvote su podložne promenama