Darko Kovačević: Vlahović će se kajati što je otišao, Juveu bi dobro došao napadač poput mene

Randal Kolo Muani nikoga nije ubedio da je adekvatno rešenje za Juventus.

„Odličan je napadač, ali nije klasična devetka, niti golgeter u pravom smislu te reči. Postizaće golove, ali Juventus mora da ima pravog centarfora. Spaletiju bi dobro došao napadač poput mene, ali da sam na njegovom mestu, kladio bih se na Votemadea. Nemac je visok 198 centimetara, tehnički je potkovan i dobro se kreće. Oduvek mi se dopadao. Da bi postao Juventusova prava devetka, potrebno mu je samo poverenje. Možda će postići gol protiv Selte, baš kao što sam ja učinio 2000. godine, i tako preokrenuti tok svoje sezone. Verujem u njega. I igra sa dvojicom napadača može da bude rešenje, naročito sada kada je Jildiz povređen”.

Koliko će se osetiti odsustvo Kenana Jildiza?

„Mnogo. Kenan vredi kao pola Juventusa. Kada bih sutra počeo da radim u nekom novom klubu i imao mogućnost da napravim jedan veliki transfer, sve bih uložio u Jildiza. Nije Del Pjero, ali je poseban talenat”.

Dokle Juventus može da dogura u Ligi Evropa?

„Jedan je od favorita, zajedno sa Milanom, Benfikom i Olimpijakosom. Sve su to klubovi koji pripadaju Ligi šampiona. Tipujem na finale između Juventusa i Olimpijakosa. U Pireju sam proveo čitavu večnost, tamo sam ostavio srce. Posle deset godina provedenih u tom klubu, Olimpijakos će zauvek biti moj dom. Sada čekam neki novi, uzbudljiv izazov. Možda se vratim u Italiju…“

Kada se setite vremena provedenog u Juventusu…

„Žao mi je što nismo osvojili Skudeto, ali ostale su mi prelepe uspomene. I toliko anegdota. Od svih priča koje bih mogao da ispričam, jedna me i danas nasmeje, gotovo trideset godina kasnije. Na pripremama sam delio sobu sa prijateljem Markom Julijanom. Mark je bio fenomen u svakom pogledu. Čim bi se ujutru probudio, uključivao je televizor jer nije mogao da propusti svojih deset do petnaest minuta crtanih filmova. Ne znam da li je to bio neki njegov ritual ili sujeverje. Ne verujem. Možda ih gleda i danas”.

U kakvom sećanju je ostao prethodni dvomeč protiv Selte. Juventus je slavio u Torinu, ali je revanš na stadionu Balaidos pretvoren u noćnu moru. Antonio Konte i Paolo Montero dobili su crvene kartone, a ekipa koju je tada predvodio Karlo Anćeloti doživela je težak poraz od 0:4.

„To je bila neka druga Selta, mnogo jača od današnje. Imali su igrače poput Kloda Makelelea, Valerija Karpina i Benija Mekartija, koji nam je dao dva gola. Mi smo ostali sa devetoricom na terenu i na kraju su zasluženo prošli dalje. Ostaje velika žal. Uveren sam da bismo osvojili Kup UEFA da smo uspeli da prođemo Vigo“.

Juventus je upravo napravio velike promene u rukovodstvu, dok Milan još traži sportskog direktora…

„San mi je da radim u klubovima za koje sam igrao, ali otvoren sam za sve mogućnosti. Brojni fudbaleri prelazili su iz Juventusa u Milan i obrnuto, tako da… Kada bih mogao da vratim vreme, sigurno bih duže ostao u Torinu. Pomalo se kajem što sam otišao, ali želeo sam da igram, a konkurencija je bila nemilosrdna: Del Pjero, Inzagi, a zatim i Trezege".

Antonio Konte je trenutno bez kluba. Gde ga vidite u budućnosti?

„On mi je prijatelj i pre ili kasnije vratiće se kući, u Juventus. Ipak, nadam se da će Spaleti pre toga uspeti da osvoji neki trofej sa crno-belima. Govorimo o vrhunskom treneru”, jasan je Kovačević.