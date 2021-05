Tutosport je još 27. aprila zaintrigirao navijače pirejskih crveno-belih informacijom da je Olimpijakos u grupi od pet klubova koji bi mogli da krenu po potpis legendarnog Đanluiđija Bufona. Danas je stigla i potvrda. Grci jesu zainteresovani, a transferu radi niko drugi no – Darko Kovačević.

Istina, sve je još daleko od realizacije, jer kako je rekao Silvano Martina, menadžer sada već 43-godišnjeg golmana, Olimpijakos nije zvanično kontaktirao Bufonove predstavnike. Učinio je to preko posrednika, a među njima je i doskorašnji sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije.

“Istina je da nisam dobio zvaničnu ponudu Olimpijakosa. Ali dva ili tri čoveka su me zvala i rekli da su vrlo bliski sa predsednikom Olimpijakosa i naglasili sa punim uverenjem da će zvanična ponuda uskoro biti na stolu. To se do sada nije desilo”, rekao je Martina.

Kovačevićevo ime tu se savršeno uklapa, jer je on funkciju sportskog direktora obavljao i u Olimpijakosu te je vrlo dobro upoznat sa likom i delom Evangelosa Marinakisa. Uostalom, Martina je otvoreno potvrdio: Darko jeste u priči…

“Da, razgovarao sam sa Kovačevićem jednom ili dva puta”.

Sad samo da vidimo da li je marketinški zanimljiva ideja i izvodljiva. Bufon je, tako je pisao Tutosport, zanimljiv i Ajntrahtu iz Frankfurta, lisabonskom Sportingu, Galatasaraju i Dinamu iz Kijeva. On sam bi navodno najviše voleo bar na klupu Atalante, jer ima kuću blizu Bergama. Sigurno je samo da je za Juventus već previše star.