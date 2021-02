Dočekaše navijači najpopularnijeg turskog kluba i to. Konačno. Debitovao je Mesut Ozil, jedno od najvećih pojačanja u istoriji kluba. I to nije jedina dobra vest za pristalice plavo-žutih. Njihovi mezimci uspeli su da slave na jednom od najtežih gostovanja ove sezone, protiv novajlije Hataja - 2:1. Četa Murata Sonmeza u prošlom kolu do nogu je potukla šampiona Bašakšehir (5:1), odolela Feneru u prvom delu prvenstva na njegovom terenu (0:0) i uz još nekoliko senzacionalnih rezultata izborila se za epitet najprijatnijeg iznenađenja sezone. S te tačke gledano ovo je veoma važna pobeda za Fenerbahče, možda i jedna od ključnih u borbi za titulu.

U prvoj utakmici 22. kola videli smo jedan od najlepših golova sezone u Turskoj, bez sumnje. Postigao ga je Gabonac Aron Bupendza u 89. minutu, kada je smanjio na 1:2. Bio je to njegov 17 pogodak na 21. utakmici. Predsednik Hataja oglasio se odmah posle meča i kazao kako je stigla ponuda iz Kijeva za ovog momka. Navodno, Dinamo je spreman da iskešira 10.000.000 evra za Bupendzu...





Fener ovaj kasni gol nije mnogo zaboleo jer samo šezdesetak sekundi ranije Francuz Žan Klod Bilog pogodio je sopstvenu mrežu i duplirao prednost gostiju, koju je u 26. minutu doneo Mama Tijam.

Mesut Ozil u igru je ušao u 77. minutu baš umesto strelca prvog pogotka. Nije imao dovoljno vremena da se turskoj publici predstavi nekim atraktivnim potezom, jer se Fenerbahče u finišu uglavnom branio. Valja pomenuti da je na 0:2 Bupendza pogodio i stativu...

TURSKA – 22. KOLO

Utorak

Hataj - Fenerbahče 1:2 (0:1)

/Bupendza 89 - Tijam 26, Bilog 88ag/

17.00: (1,72) Galatasaraj (3,60) Bašakšehir (5,10)

17.00: (2,65) Rize (3,25) Kasimpaša (2,70)

Sreda

11.30: (1,80) Sivas (3,60) Erzurum (4,60)

14.00: (2,30) Karagumruk (3,40) Gazijantep (3,10)

14.00: (4,10) Kajzeri (3,50) Alanja (1,92)

17.00: (4,60) Antalija (3,60) Bešiktaš (1,80)

17.00: (1,77) Konja (3,60) Genčlerbirligi (4,80)

Četvrtak

14.00: (2,30) Geztepe (3,40) Malatija (3,10)

17.00: (1,53) Trabzon (4,10) Denizli (6,50)

